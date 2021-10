Da Redação

Confira o esquema vacinal nesta terça (5) em Apucarana

Nesta terça-feira (5), em Apucarana, ocorre uma nova etapa da vacinação contra a Covid-19, das 8h30 às 17 horas, no drive-thru do Complexo Esportivo Lagoão. Três grupos estão sendo convocados para a imunização contra a Covid-19. O primeiro grupo é de todas as pessoas que têm a segunda dose da Pfizer e da CoronaVac agendada para o dia 5 de outubro.

A segunda etapa é para pessoas de 75 anos ou mais, que já tomaram a segunda dose da vacina. Trata-se agora de uma dose reforço, para quem já completou seis meses da segunda dose, que garante um grau maior de imunização.

Quem for vacinar deve levar documento de identificação com foto, carteira do SUS ou CPF, além da carteira de vacinação com a anotação da primeira e da segunda dose da vacina.

O terceiro grupo é o das pessoas com 18 anos ou mais (todos), que fazem sessões de quimioterapia ou são transplantados, e que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias. Estas pessoas identificadas como "imuno suprimidos" irão tomar uma dose de reforço da Pfizer.