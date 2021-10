Da Redação

Confira o esquema vacinal nesta sexta em Apucarana

Apucarana aplica nesta sexta-feira (15) vacinas contra a Covid-19, os apucaranenses que têm 2ª dose da imunização agendada para o dia 15 de outubro. As vacinas aplicadas são das marcas AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac. Além disso, pessoas com 75 anos ou mais também podem receber a dose reforço.

Quem for receber a 2ª dose precisa mostrar o cartão do SUS ou o CPF, um documento com foto e a carteirinha onde está registrado o recebimento da 1ª dose. Esses mesmos documentos devem ser apresentados para dose de reforço, bem como a carteirinha em que está registrada a aplicação da 1ª e 2ª doses.

A vacinação em Apucarana segue no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé, no horário de 8h30 até as 17 horas.