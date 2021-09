Da Redação

Confira o esquema de vacinação em Apucarana nesta quarta

Neste quarta-feira (22), Apucarana aplica a dose de reforço contra a Covid-19 em idosos que tem 80 anos ou mais e já tomaram as duas vacinas contra doença há mais de seis meses.

continua após publicidade .

A vacinação dos idosos acontece nesta quarta-feira (22) e nesta quinta (23). Os idosos acamados serão vacinados em domicílio, pelas equipes da saúde a partir de amanhã até a próxima segunda-feira (27), qualquer dúvida basta ligar no telefone (43) 3122-0880. Todos serão vacinados com a Pfizer.

Na quarta e quinta também ocorre a vacinação da segunda dose da CoronaVac e Pfizer para pessoas que tinham o retorno marcado para o dia 22 e 23. A expectativa é vacinar os adolescentes de 17 anos sem comorbidades na semana que vem.

continua após publicidade .

A vacinação em Apucarana segue acontecendo no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé, no horário de 8h30 até as 17 horas.



Apucarana também realiza a campanha Vacina Solidária, com arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados.

O prefeito Junior da Femac anunciou na live desta terça (21) sobre a vacinação de adolescentes de 17 anos, sem comorbidade, na próxima terça-feira (28). O município segue a orientação da nota técnica divulgada hoje da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).