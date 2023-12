Confira o clima para os dois últimos dias do ano de 2023 em Apucarana

No sábado, uma frente fria avança pelo mar, do sul para o sudeste do país. No Paraná, muitas nuvens no céu e algumas chuvas ao longo do dia, especialmente no leste e norte. Temperaturas em média apresentam uma elevação mais lenta. Entre o domingo e a terça-feira, alguma variação de nuvens e condição de chuvas localizadas no período da tarde. Temperaturas um pouco mais agradáveis no setor leste do estado.

Destacando Apucarana, o site do Simepar informa que o sábado terá mínima de 22°C e a máxima de 31°C. Apesar das temperaturas altas, há 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, sendo 7.3mm previstos para o dia.

Já o domingo, último dia de 2023, apresenta a mínima em 20°C e máxima em 29°C. E para a felicidade de muitos, não há previsão de chuva até o momento.

