Confira como foi a Semana Acadêmica na UTFPR; assista

Da Redação

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Apucarana, realiza a IV Semana Acadêmica de Engenharia de Computação e a I Semana de Ciência e Tecnologia. Nesta sexta-feira (21), diversos alunos de escolas da cidade conheceram os projetos dos universitários. Veja o vídeo abaixo.

Neste sábado (22), o evento será fechado com um hackathon, uma “maratona de programação”. "É um prazer para a UTFPR receber pela primeira vez a semana nacional de tecnologia junto com a semana computação, que já acontece todos os anos. Durante toda a semana tivemos palestras e oficinas, para estudantes e para a comunidade. Nessa semana, os alunos tiveram contato com pessoas que já estão trabalhando na área e pesquisadores. Amanhã fechamos o evento com o hackathon, que é como se fosse uma competição de programação, e estão todos convidados para participar desse momento no sábado", disse André Luiz Tinassi D´nato – coordenador do curso de engenharia da computação.

Outro motivo para abrir as portas da universidade para visitação é divulgar os cursos existentes na instituição. "Além de mostrar o trabalho dos alunos, conseguimos divulgar os cursos ofertados para toda comunidade, estamos presentes em Apucarana com cinco cursos na área da engenharia, temos engenharia civil, elétrica, computação, têxtil e química, além de licenciatura em química e tecnologia e design de moda. É uma grande oportunidade, Apucarana tem uma universidade tecnológica federal, pública, gratuita", destaca o professor Aloysio Gomes de Souza Filho. Assista. null - Vídeo por: Reprodução

