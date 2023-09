Confira como ficam as temperaturas neste fim de semana em Apucarana

Para o sábado, o posicionamento do sistema frontal sobre o oceano ainda alinha instabilidade sobre o Sul do Brasil, provocando mais chuvas no decorrer do dia sobre o Paraná. Chuvas devem ocorrer a qualquer momento do dia, podendo vir acompanhadas também de raios. O risco para tempestades continua mais evidente no interior do estado. As temperaturas também fica mais amenas em função das chuvas.

continua após publicidade

No domingo, as condições do tempo melhoram, mas ainda pode chover fraco/garoar entre o centro-sul, Campos Gerais e leste do estado.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

Apucarana prevê um sábado com mínimas de 18°C e máximas em 24°C. De acordo com informações, haverá bastante nuvens no céu acompanhando o sol durante o dia, porém, também teremos períodos nublados, podendo ocorrer chuvas a qualquer momento. Podendo alcançar os 25mm de chuvas no sábado.

Já o domingo na Cidade Alta apresentará mínimas em 18°C. A máxima eleva bastante, podendo chegar aos 33°C. Mesmo com temperaturas altas, o dia conta com possibilidade de chuva de 60%, mas são previstos apenas 2mm para o domingo.

Siga o TNOnline no Google News