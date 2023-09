Confira como ficam as temperaturas nesta terça-feira (19) em Apucarana

Na terça-feira há um aumento da instabilidade no Paraná. O ar segue bastante aquecido, mas os índices de umidade ficam mais elevados, situação que favorece a formação de áreas de instabilidade. Entre o oeste e o sudoeste a chuva pode ocorrer já pela manhã, mas na maioria das regiões paranaenses a precipitação ocorre preferencialmente a partir da tarde. Apesar de isoladas, há risco de tempestades em alguns pontos.

Em Apucarana, a terça-feira apresenta-se com temperaturas elevadas, a mínima é de 20°C e a máxima poderá chegar aos 35°C. No período da manhã haverá presença de muitas nuvens e sol marcando presença, deixando o dia bem quentinho, de acordo com informações do Simepar.

Já o Clima Tempo aponta que poderá haver ocorrência de chuva, mesmo com o termômetro marcando altas temperaturas. Se chover, a previsão é de 5mm, podendo iniciar às 10h00 da manhã desta terça.

