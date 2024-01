Confira como ficam as temperaturas desta sexta (5) em Apucarana

A nebulosidade deve se manter presente no leste paranaense, em função dos ventos que ainda transportam umidade do oceano para o continente, com chuvas fracas que podem ocorrer em alguns momentos do dia. A partir da tarde desta sexta, o ambiente atmosférico fica mais suscetível para ocorrência de pancadas de chuva isoladas com trovoadas, por conta do tempo mais abafado, principalmente entre o sudoeste, centro-sul, Campos Gerais, norte/Norte Pioneiro e no litoral. Em parte do oeste e no noroeste, o tempo deve seguir mais estável.

Apucarana, segundo o Simepar, apresenta mínima em 19°C e a máxima poderá chegar aos 30°C. O site informa também que nesta sexta-feira (5) não há previsão de chuva. Logo, o clima na Cidade Alta será estável e agradável.

