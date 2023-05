Confira como fica o tempo neste domingo em Apucarana e região

Da Redação

A massa de ar estável continua atuando sobre o PR

A massa de ar estável continua atuando sobre o Paraná no domingo (14), inibido a ocorrência de chuvas, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Conforme a previsão, o sol predomina na maioria das regiões paranaenses, mas nos Campos Gerais e na RMC há formação de nuvens baixas e/ou nevoeiros entre a madrugada e manhã. Ainda faz frio no amanhecer, inclusive com possibilidade de geadas fracas em alguns municípios do centro-sul. À tarde esquenta mais entre o oeste, noroeste e o norte pioneiro.

Em Apucarana, a temperatura registrada ao amanhecer foi 12ºC e deve chegar aos 23ºC.

Condições do Tempo 48h

O tempo segue estável no Paraná neste início de semana. Amanhece com temperaturas baixas na maior parte do estado, com menores valores no centro-sul. Nevoeiros/nuvens baixas são observados em parte do oeste, Campos Gerais, RMC e no litoral durante a madrugada e início da manhã. À tarde o sol predomina em todos os setores, com temperaturas agradáveis. Umidade relativa fica baixa.





