Confira como fica o clima para este fim de semana em Apucarana

Neste sábado, uma frente fria que avança na altura do Sul do País, se aproxima do Paraná. A previsão é de uma atuação deste novo sistema, causando algumas chuvas sobre regiões mais ao sul do estado. Nestes setores, com aumento da nebulosidade a partir da divisa com Santa Catarina, as temperaturas apresentam uma elevação mais lenta. Já ao norte, esquenta um pouco mais até a tarde.

De domingo a terça-feira, especialmente no domingo, alguma chuva isolada mais fraca ainda ocorre, enquanto no início da semana o tempo fica mais estável no estado. Nebulosidade mais variável a partir do litoral do Paraná.

Destacando Apucarana, o sábado será quente com a máxima podendo chegar aos 31ºC, e a mínima em 18ºC. Teremos um dia de sol com algumas nuvens, será um sábado agradável, sem previsão de chuva.

Já o domingo, apresenta mudanças bruscas de clima, as temperaturas caem e haverá pancadas de chuva durante o dia todo.

