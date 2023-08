Confira como fica o clima para esta sexta-feira (25) em Apucarana

A sexta-feira será de tempo bastante instável no Paraná, em função da presença de um sistema frontal. Chuva ocorre a qualquer momento do dia na maior parte do estado, com condições para ocorrência de tempestades (chuvas significativas, descargas atmosféricas e ventos fortes). Entre o noroeste e o norte pioneiro ainda faz um pouco de calor, mas nos demais setores as temperaturas ficam amenas (inclusive com frio à noite entre o centro-sul, Campos Gerais e RMC).

Em Apucarana, a sexta-feira mesmo com grande possibilidade de haver chuvas, será quente! A mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 31ºC.

A Cidade alta apresentou uma semana de tempo instável, e continuará dessa forma, pois teremos sol aquecendo o dia, porém as chances de haver chuva chegam a 90%. Podendo iniciar ainda na manhã de sexta-feira, por volta das 10h00. Por isso, não esqueça seu guarda-chuva, afinal, de acordo com o Clima Tempo, haverá uma grande oportunidade de usá-lo.

