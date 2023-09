Confira como fica o clima para esta quarta-feira (27) em Apucarana

Na quarta-feira um novo sistema frontal avança pela Região Sul e deixa o tempo mais instável também no Paraná. Pancadas de chuva e trovoadas são esperadas na maioria das regiões do Estado, principalmente na "metade sul". As temperaturas diminuem e sensação de calor ameniza em grande parte das regiões paranaenses.

Destacando nossa querida Apucarana, cidade ao Norte do Paraná, o clima permanece estável e semelhante aos outros dias. A mínima será de 21°C e a máxima será igual à de terça-feira (37°C).

A Cidade Alta terá uma quarta com temperaturas elevadas, com predominância do sol e nuvens aumentando com o decorrer do dia, podendo ainda ocorrer pancadas isoladas de chuva, sendo a possibilidade de 90% e 10mm distribuídos para a quarta-feira (27).

