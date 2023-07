Confira como fica o clima para Apucarana nesta quinta-feira (27)

Na quinta-feira (27) o ambiente atmosférico continua favorável as precipitações em boa parte do Paraná. A instabilidade ganha força principalmente a partir da tarde, ocorrendo de forma bem irregular sobre o Estado. No leste paranaense o céu fica encoberto na maior parte do dia, pois os ventos que sopram do oceano transportam bastante umidade até a região. Não esquenta muito neste setor.

Na Cidade Alta a quinta-feira se mantém estável, semelhante à quarta-feira, com a mínima de 16ºC, e a máxima de 26ºC. Amanhecendo então com as temperaturas baixas e se elevando à tarde como de costume.

Teremos mais um dia com sol e muitas nuvens, períodos nublados com uma possível chuva isolada poderá ocorrer. Sendo previstos 5 milímetros para esta quinta-feira.

