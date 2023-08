Confira como fica o clima em Apucarana nesta quinta-feira (17)

A quinta-feira, 17 de agosto, será de tempo abafado nas diversas regiões paranaenses, com chuvas rápidas e localizadas à tarde, principalmente entre o Centro-Sul, Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba. Nas demais regiões, o tempo segue estável com o sol predominando e temperaturas acima dos 30ºC entre as regiões oeste, noroeste e o norte.

Nossa Cidade Alta permanece com o tempo semelhante aos dias anteriores. A mínima de 17ºC e máximas podendo chegar a 28ºC. Teremos sol com nuvens e não há previsões de chuva para a quinta-feira.

Apucarana, região norte do estado do Paraná, amanhece mais frio e aquece com o decorrer do tempo. Já a sexta-feira, haverá 90% de chances de chuvas, principalmente à tarde. Atente-se às previsões, pois o clima promete mudanças bruscas em breve.

