Confira como fica o clima desta quinta-feira (28) em Apucarana

Nesta quinta-feira (28), o dia seguirá com bastante sol e um pouco abafado a tarde no Paraná. Tarde quente, calor na maioria das regiões, e com possibilidade bem restrita de alguma chuva rápida próximo da divisa com Santa Catarina no oeste.

Em Apucarana, cidade localizada ao Norte do Paraná, o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a mínima será de 18°C e a máxima pode chegar aos 31°C nesta quinta.

Ainda de acordo com o Simepar, neste dia 28 de dezembro não haverá possibilidade de ocorrência de chuva na Cidade Alta. O site ClimaTempo confirma que não choverá nesta quinta-feira. Com isso, ao que tudo indica, o dia será agradável e de clima estável, com sol e algumas nuvens no céu, que estará limpo e aberto.

