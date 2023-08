Confira como fica clima para esta quinta-feira (3) em Apucarana

A quinta-feira (3), às condições do tempo, segue muito parecida com o dia anterior, ou seja, o dia começa com nevoeiros entre as regiões centro-sul, Campos Gerais e RMC, mas ainda pela manhã, o sol predomina nas regiões. Nos demais setores do estado, o sol predomina desde as primeiras horas do dia e a tarde será novamente quente, principalmente entre o oeste e norte paranaense.

Destacando nossa Apucarana, temos a previsão de 16ºC de mínima e 28ºC de máxima. Sendo assim continuará com o clima estável na Capital do Boné.

Como de costume, as temperaturas estarão mais frias ao amanhecer e aquecerão na parte da tarde. Novamente sem previsão de chuvas para a quinta-feira (3). Sol o dia todo sem nuvens no céu e noite com tempo limpo de acordo com a Simepar.

