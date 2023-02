Confira como fica a previsão do tempo para este sábado

Da Redação

De acordo com o Simepar, o dia está começando com chuvas fracas e isoladas na região leste do estado. No norte, há presença de algumas nuvens, porém, sem registros de chuvas significativas. Nas demais regiões, tempo estável com sol já predominando.

Em Apucarana, o sábado será parcialmente nublado com pancadas de chuvas, com mínima de 18 e máxima de 26 graus.

Em Arapongas, o dia também será parcialmente nublado com pancadas de chuvas, com mínima de 18 e máxima de 26 graus.

No domingo, a instabilidade no estado diminui. Mesmo assim, a nebulosidade ainda será mais variável no norte, nordeste e leste do estado, com alguma chuva prevista nestes setores.

Em Apucarana, o domingo permanece nublado, com algumas pancadas de chuva, e a temperatura diminui: mínima de 16 e máxima de 21 graus.

Em Arapongas, o domingo será de chuva, mínima de 17 e máxima de 21 graus.

