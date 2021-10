Da Redação

Confira como fica a previsão do tempo em Apucarana e região

Ao amanhecer neste sábado (9), Apucarana registrou 16ºC, a temperatura deve chegar aos 18ºC durante a tarde. Segundo Simepar, o tempo segue instável, com chuvas em vários momentos do dia, com risco de tempestades especialmente no interior do estado.

Um sistema de baixa pressão ganha força sobre o Paraguai e o próprio Paraná, situação que aumenta bastante os índices de instabilidade nas diversas regiões paranaenses. No oeste e no noroeste a chuva deve ser mais expressiva.