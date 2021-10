Da Redação

Confira como fica a previsão do tempo em Apucarana e região

Ao amanhecer neste domingo (03), Apucarana registrou 18ºC, a temperatura deve chegar aos 24ºC durante a tarde. Segundo Simepar, o tempo segue instável, com chuvas e trovoadas em grande parte do Estado.

No domingo ainda se mantém um padrão de escoamento na atmosfera favorável ao intenso fluxo de umidade e calor sobre o Paraná. Com isso, o tempo segue instável, com chuvas e trovoadas em grande parte do Estado.

Destaque para a chuva que ocorre a qualquer hora do dia em vários setores e com acumulado mais alto do que no sábado, principalmente na "metade sul" paranaense.