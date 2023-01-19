Oportunidade

Confira as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Da Redação
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 415 vagas de emprego nesta quinta-feira (19). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL3
DENTISTA1
EDUCADOR (A) FÍSICO1
FARMACÊUTICO (A)2
PROFESSOR (A) DE ALEMÃO1
PROFESSOR (A) DE ESPANHOL1
PROFESSOR (A) DE FRANCÊS1
PROFESSOR (A) DE INGLÊS1
PSICÓLOGO (A)1
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA NO TRABALHO1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
ATENDENTE BALCONISTA4
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR DE COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO7
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO13
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO)1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
CAMAREIRA DE HOTEL2
CONSULTOR AGRÍCOLA1
CONSULTOR DE VENDAS1
COSTUREIRO (A)1
ENSACADOR2
ESTOQUISTA1
FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS1
INSTALADOR DE ALARMES1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROMOTOR DE VENDAS2
PANFLETAGEM1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VENDEDOR (A) EXTERNO1
VENDEDOR (A) INTERNO3
ZELADOR (A)2
ZELADOR (A) TEMPORÁRIO1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ACABADOR DE MÁRMORE1
AÇOUGUEIRO2
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE FATURAMENTO1
ARTE FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO3
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (NOTURNO)1
AUXILIAR DE FATURAMENTO2
AUXILIAR DE INSTALAÇÕES DE PAINÉIS1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
AUXILIAR DE MECÂNICO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
AUXILIAR FINANCEIRO3
CABELEIREIRA1
CASEIRO1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES1
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA2
CURTIDOR DE COUROS2
DESENHISTA MECÂNICO1
DESENHISTA PROJETISTA1
DESOSSADOR1
DIARISTA1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)2
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES2
EMPREGADA DOMÉSTICA6
ESTOQUISTA1
FATURISTA2
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS2
INSTALADOR DE PERSIANAS1
JARDINEIRO1
LÍDER DE EXPEDIÇÃO1
LÍDER DE PRODUÇÃO1
LOMBADOR1
MAGAREFE1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO (MÁQUINAS)6
MECÂNICO (MOTO)1
MERENDEIRO1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTOBOY1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)4
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)3
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR SALA DE MÁQUINAS1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA5
SERVENTE DE LIMPEZA2
SOLDADOR2
SUPERVISOR DE COMPRAS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA2
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL1
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
COLOCADOR DE PISO LAMINADO1
GESSEIRO1
PEDREIRO2
PINTOR2
SERRALHEIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO4
TÉCNICO EM OBRAS CIVIS1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
AUXILIAR DE COZINHA7
CHAPEIRO (LANCHES)4
CONFEITEIRO (A)2
COPEIRA1
COZINHEIRA2
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA4
PADEIRO1
SALGADEIRO (A)1
SUSHIMAN2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
CONFERENTE DE MERCADORIAS1
ESTOQUISTA1
GERENTE COMERCIAL1
OPERADOR DE CAIXA1
VENDEDOR (A) INTERNO16
VENDEDOR EXTERNO5
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ATENDENTE DE LOJA4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
SERVENTE DE LIMPEZA1
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA (DESIGNER)2
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO8
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
BORDADOR, À MÁQUINA2
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR DE CALÇADOS1
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE5
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA10
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA17
COSTUREIRA DA MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL9
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
ENCARREGADO DE COSTURA3
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
OPERADOR DE BORDADO9
OPERADOR DE PLOTTER1
PREPARADOR DE LOTES (DISTRIBUIDOR)1
REVISOR TÊXTIL (JEANS)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
ATENDENTE DE FRIOS1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE CAIXA1
FISCAL DE LOJA2
FISCAL DE PREVENÇÃO2
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS8
SUPERVISOR DE CAIXA1


                                         

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