Confira as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 553 vagas de emprego nesta quarta-feira (28). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA AMBIENTAL
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|CONTADOR
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|1
|DESENHISTA PROJETISTA
|2
|FARMACÊUTICO
|2
|PREPARADOR FÍSICO (ACADEMIA)
|1
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
|1
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS
|2
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA NOTURNO
|2
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|6
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE
|2
|AUXILIAR DE CORTE
|6
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|6
|AUXILIAR DE COSTURA
|8
|AUXILIAR DE COZINHA
|6
|AUXILIAR DE CRÉDITO
|1
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|30
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|4
|AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO
|1
|BALCONISTA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|6
|ENSACADOR
|3
|ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO
|2
|ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ESTOQUISTA
|1
|JOVEM APRENDIZ
|1
|LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR
|2
|OFFICE-BOY
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|2
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|2
|OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES
|1
|ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO
|1
|PANFLETEIRO (A)
|1
|RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA
|2
|TELEMARKETING ATIVO
|3
|VENDEDOR (A) INTERNO
|7
|VENDEDOR DE CONSÓRCIO
|1
|ZELADOR (A)
|4
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE EMBALAGEM
|1
|AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|2
|ALMOXARIFE
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|5
|ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|10
|AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|4
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|2
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|6
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|6
|BABÁ
|1
|BORRACHEIRO
|1
|CHEFE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
|1
|CORTADOR DE CARNES
|2
|CUIDADOR DE ANIMAIS
|1
|CUIDADOR DE CURRAL
|1
|DESIGN GRÁFICO
|2
|ELETRICISTA
|5
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)
|1
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|7
|ESTOQUISTA
|1
|EXPEDIDOR DE MERCADORIAS
|1
|FORNEIRO
|1
|FUNILEIRO DE VEÍCULOS
|1
|GERENTE COMERCIAL
|1
|INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO
|1
|JARDINEIRO
|2
|MARCENEIRO
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|5
|MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS
|1
|MONTADOR DE MÁRMORE
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|2
|MOTORISTA (CNH C)
|2
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|3
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|4
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE FURADEIRA
|1
|OPERADOR DE LIXADEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|3
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|3
|OPERADOR DE MESA DE CORTE
|1
|OPERADOR DE TRATOR
|1
|OPERADOR DE USINAGEM
|2
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|POLIDOR DE VEÍCULOS
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA
|7
|REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS
|1
|SOCIAL MEDIA
|1
|SOLDADOR
|2
|SUPERVISOR COMERCIAL
|1
|SUPERVISOR DE TELEMARKETING
|1
|TAPECEIRO
|1
|TÉCNICO EM ELETRÔNICA
|3
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET
|1
|TÉCNICO EM SUPORTE DE TI
|4
|TORNEIRO MECÂNICO
|3
|TRABALHADOR RURAL
|1
|VENDEDOR EXTERNO
|5
|VENDEDOR INTERNO
|7
|VENDEDOR INTERNO (possuir MEI)
|1
|ZELADOR (A)
|3
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO
|1
|ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO
|1
|INSTALADOR DE REDE ELÉTRICA
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
|1
|OPERADOR DE BOBCAT
|1
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE ESPARGIDOR
|1
|OPERADOR DE MOTONIVELADORA
|1
|OPERADOR DE ROLO DE CHAPA
|1
|OPERADOR DE ROLO DE PNEU
|1
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|3
|OPERADOR DE VIBROACABADORA
|1
|PEDREIRO
|5
|RASTELEIRO
|1
|SERVENTE DE OBRAS
|4
|SERVENTE DE PEDREIRO
|1
|TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|6
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|7
|AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE SORVETE
|1
|CHAPEIRO (LANCHES)
|3
|CHEFE DE COZINHA
|1
|COZINHEIRA
|3
|GARÇOM
|1
|GERENTE
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|3
|SUSHI MAN
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|OPERADOR DE CAIXA
|5
|VENDEDOR (A) INTERNO
|11
|VENDEDOR (CNH A)
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|3
|EMPACOTADOR SUPERMERCADO
|2
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|4
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ARTE FINALISTA
|2
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|4
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|10
|AUXILIAR DE COSTURA
|7
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|4
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|3
|BORDADOR
|2
|CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR, À BALANCIM
|2
|CORTADOR DE ROUPAS
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|11
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|9
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|13
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|16
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|2
|COSTUREIRA EM GERAL
|14
|COSTUREIRA PARA BOLSAS
|1
|COSTUREIRA PARA PEÇA PILOTO (BONÉ)
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|5
|COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS
|1
|COSTUREIRA PARA PREPARAÇÃO DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ
|4
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|2
|ENCARREGADO (COORDENADOR) DE BORDADO
|1
|ENCARREGADO DE CORTE
|2
|ENCARREGADO DE COSTURA
|2
|ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO
|1
|ESTILISTA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|5
|MODELISTA DE UNIFORMES
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|8
|REVISOR TÊXTIL
|2
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|5
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|FISCAL DE LOJA
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|6
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|3