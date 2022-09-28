Trabalho

Confira as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 553 vagas de emprego nesta quarta-feira (28). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA AMBIENTAL1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
CONTADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
FARMACÊUTICO2
PREPARADOR FÍSICO (ACADEMIA)1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS2
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA NOTURNO2
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE2
AUXILIAR DE CORTE6
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO6
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE COZINHA6
AUXILIAR DE CRÉDITO1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO30
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
BALCONISTA1
CONSULTOR DE VENDAS6
ENSACADOR3
ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO2
ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS1
ESTOQUISTA1
JOVEM APRENDIZ1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR2
OFFICE-BOY1
OPERADOR DE BORDADO2
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PANFLETEIRO (A)1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA2
TELEMARKETING ATIVO3
VENDEDOR (A) INTERNO7
VENDEDOR DE CONSÓRCIO1
ZELADOR (A)4
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE EMBALAGEM1
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO2
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ASSISTENTE DE VENDAS5
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO10
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL4
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE FATURAMENTO2
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
BABÁ1
BORRACHEIRO1
CHEFE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1
CORTADOR DE CARNES2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE CURRAL1
DESIGN GRÁFICO2
ELETRICISTA5
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA7
ESTOQUISTA1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GERENTE COMERCIAL1
INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO1
JARDINEIRO2
MARCENEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA (CNH C)2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)4
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE FURADEIRA1
OPERADOR DE LIXADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS3
OPERADOR DE MESA DE CORTE1
OPERADOR DE TRATOR1
OPERADOR DE USINAGEM2
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA7
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS1
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEMARKETING1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET1
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI4
TORNEIRO MECÂNICO3
TRABALHADOR RURAL1
VENDEDOR EXTERNO5
VENDEDOR INTERNO7
VENDEDOR INTERNO (possuir MEI)1
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
INSTALADOR DE REDE ELÉTRICA1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS1
OPERADOR DE BOBCAT1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE ESPARGIDOR1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE ROLO DE CHAPA1
OPERADOR DE ROLO DE PNEU1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA3
OPERADOR DE VIBROACABADORA1
PEDREIRO5
RASTELEIRO1
SERVENTE DE OBRAS4
SERVENTE DE PEDREIRO1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA7
AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE SORVETE1
CHAPEIRO (LANCHES)3
CHEFE DE COZINHA1
COZINHEIRA3
GARÇOM1
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
SUSHI MAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
OPERADOR DE CAIXA5
VENDEDOR (A) INTERNO11
VENDEDOR (CNH A)1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
EMPACOTADOR SUPERMERCADO2
OPERADOR (A) DE CAIXA4
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO10
AUXILIAR DE COSTURA7
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
BORDADOR2
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE11
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE9
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA13
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA16
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL14
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PEÇA PILOTO (BONÉ)1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREPARAÇÃO DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ4
ENCARREGADO DE ACABAMENTO2
ENCARREGADO (COORDENADOR) DE BORDADO1
ENCARREGADO DE CORTE2
ENCARREGADO DE COSTURA2
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
ESTILISTA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA5
MODELISTA DE UNIFORMES1
OPERADOR DE BORDADO8
REVISOR TÊXTIL2
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
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