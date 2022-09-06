Confira as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 523 vagas de emprego nesta terça-feira (6). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA AMBIENTAL
|1
|ANALISTA DE LOGÍSTICA
|2
|ANALISTA TRIBUTÁRIO
|1
|ASSISTENTE ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|CONTADOR
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|1
|DESENHISTA PROJETISTA
|2
|FARMACÊUTICO
|3
|PREPARADOR FÍSICO (ACADEMIA)
|1
|PROFESSOR DE GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO)
|1
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE ELETRICISTA
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|7
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|2
|ATENDENTE DE PADARIA
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|6
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|5
|AUXILIAR DE COSTURA
|6
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|2
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|23
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE ESPETINHOS
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|4
|AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO
|1
|BALCONISTA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|4
|ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS
|1
|JOVEM APRENDIZ
|1
|MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|2
|OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES
|1
|ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO
|1
|PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS
|1
|REPOSITORA DE MERCADORIAS
|1
|RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA
|1
|SERVENTE DE LIMPEZA
|1
|TELEMARKETING ATIVO
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|10
|ZELADOR (A)
|3
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AGENTE DE INSPEÇÃO
|1
|AJUDANTE DE EMBALAGEM
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ASSISTENTE DE COMPRAS
|2
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)
|3
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|11
|AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|3
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|1
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
|1
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|2
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|4
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|5
|BABÁ
|1
|BORRACHEIRO
|2
|CASEIRO
|2
|CHEFE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
|1
|CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
|1
|CONTROLADOR DE PRAGAS
|1
|CUIDADOR DE ANIMAIS
|1
|DESIGN GRÁFICO
|2
|DIARISTA
|1
|EDITOR DE MÍDIA
|1
|ELETRICISTA
|5
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)
|1
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|6
|ENFERMEIRO
|1
|ESTOQUISTA
|1
|EXPEDIDOR DE MERCADORIAS
|1
|FORNEIRO
|1
|FUNILEIRO DE VEÍCULOS
|1
|GERENTE COMERCIAL
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|1
|INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO
|1
|JARDINEIRO
|1
|LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM
|1
|MARCENEIRO
|2
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|5
|MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|3
|MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|2
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH C)
|6
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|3
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)
|1
|OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
|1
|OPERADOR DE CAIXA (LOTÉRICA)
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|3
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|3
|OPERADOR DE USINAGEM
|2
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|POLIDOR DE VEÍCULOS
|1
|RECEPCIONISTA
|3
|SOCIAL MEDIA
|1
|SOLDADOR
|2
|SUPERVISOR COMERCIAL
|2
|SUPERVISOR DE TELEMARKETING
|2
|TÉCNICO EM ELETRÔNICA
|2
|TÉCNICO EM SUPORTE DE TI
|3
|TELEMARKETING ATIVO
|2
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|TOSADOR
|1
|TRABALHADOR RURAL
|1
|VENDEDOR EXTERNO
|4
|VENDEDOR INTERNO
|8
|VENDEDOR INTERNO (possuir MEI)
|1
|ZELADOR (A)
|4
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO
|1
|AJUDANTE DE PINTOR
|1
|ALMOXARIFE
|2
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|ENCANADOR
|1
|ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO
|1
|MECÂNICO
|1
|OPERADOR DE BOBCAT
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE ESPARGIDOR
|1
|OPERADOR DE MOTONIVELADORA
|1
|OPERADOR DE ROLO DE CHAPA
|1
|OPERADOR DE ROLO DE PNEU
|1
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|3
|OPERADOR DE VIBROACABADORA
|1
|PEDREIRO
|1
|RASTELEIRO
|1
|SERVENTE DE OBRAS
|1
|TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE SORVETE
|1
|CHAPEIRO (LANCHES)
|2
|COZINHEIRA
|2
|GARÇOM
|1
|GERENTE
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|FISCAL DE LOJA
|1
|GERENTE DE VENDAS
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|16
|VENDEDOR (CNH A)
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)
|3
|AUXILIAR FINANCEIRO (PCD)
|1
|EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|1
|PROMOTOR DE VENDAS (PCD)
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ANALISTA DE PCP
|1
|ARTE FINALISTA
|2
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|4
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|11
|AUXILIAR DE COSTURA
|12
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|3
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|6
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO NA DUBLAGEM
|1
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|2
|BORDADOR
|1
|CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR, À BALANCIM
|2
|CORTADOR, À MÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|12
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|12
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|15
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|17
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|3
|COSTUREIRA EM GERAL
|14
|COSTUREIRA PARA BOLSAS
|1
|COSTUREIRA PARA ESTOFADOS
|1
|COSTUREIRA PARA PEÇA PILOTO (BONÉ)
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|6
|COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS
|1
|COSTUREIRA PARA PREPARAÇÃO DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ
|4
|DESIGNER DE MODA
|1
|ENCARREGADO DE CORTE
|1
|ENCARREGADO DE COSTURA
|3
|ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|3
|MODELISTA DE UNIFORMES
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|11
|PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS
|1
|PROGRAMADOR DE MÁQUINA DE BORDAR
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|3
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|ENCARREGADO DE LOJA
|1
|ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
|1
|FISCAL DE LOJA
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|6
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|3