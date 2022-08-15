Apucarana

Confira as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
Receba notícias no seu WhatsApp!
Participe dos grupos do TNOnline
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 502 vagas de emprego nesta segunda-feira (15). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ASSISTENTE ANALISTA DE E-COMMERCE1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
CONTADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA3
FARMACÊUTICO3
PROFESSOR DE GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO)1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE LANCHONETE2
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE ARMAZÉM1
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO24
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
BALCONISTA2
ENSACADOR6
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO2
ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM4
ESTOQUISTA1
JOVEM APRENDIZ4
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR4
LEITURISTA1
OPERADOR DE BORDADO1
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
PROFESSOR DE VETERINÁRIA1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITORA DE MERCADORIAS1
SECRETÁRIA1
SERVENTE DE LIMPEZA1
VENDEDOR (A) INTERNO11
ZELADOR (A)3
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)2
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR (A) DE CAIXA (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS (PCD)1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA5
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA2
CAIXA1
CHAPEIRO (LANCHES)2
GARÇOM1
GERENTE DE LOJA1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ALMOXARIFE1
ARMADOR DE FERRAGENS1
MECÂNICO1
PEDREIRO2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA1
VENDEDOR (A) INTERNO9
VENDEDOR (CNH A)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP2
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO3
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE7
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO9
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR, À MÃO2
CORTADOR DE ROUPAS5
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA4
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE14
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE12
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA15
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA13
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI3
COSTUREIRA EM GERAL18
COSTUREIRA PARA BOLSAS2
COSTUREIRA PARA ESTOFADOS1
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ7
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ3
DESENVOLVIMENTO (ESTILISTA) DE MODA1
DESIGNER DE MODA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA2
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
OPERADOR DE BORDADO9
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS2
REVISOR TÊXTIL1
ZELADOR (A)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO3
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
ENCARREGADO DE LOJA1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
OPERADOR (A) DE CAIXA4
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
ANALISTA DE PCP2
ARTE FINALISTA2
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE OPERAÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO15
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS8
BORRACHEIRO1
CALDEIRISTA2
CONSULTOR DE VENDAS3
CONTROLADOR DE PRAGAS1
COPEIRO1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
DESIGN GRÁFICO1
DIARISTA2
EDITOR DE MÍDIA2
ELETRICISTA4
ENFERMEIRO1
ENSACADOR2
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS2
GERENTE COMERCIAL1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
JARDINEIRO2
LAVADOR DE CAMINHÃO1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MARCENEIRO2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA1
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL1
MECÂNICO INDUSTRIAL6
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH C)3
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)10
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)3
OPERADOR DE CAIXA (LOTÉRICA)1
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR DE USINAGEM2
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
PINTOR INDUSTRIAL2
POLIDOR DE VEÍCULOS1
RECEPCIONISTA3
SERRALHEIRO1
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI2
TELEMARKETING ATIVO3
TORNEIRO MECÂNICO3
TOSADOR1
TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES1
VENDEDOR EXTERNO1
VENDEDOR INTERNO5
VENDEDOR INTERNO (possuir MEI)1
ZELADOR (A)2
GoogleNews

Siga o TNOnline no Google News