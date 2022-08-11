Apucarana

Confira as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

São quase 500 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quinta-feira (11)

Da Redação ·
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São quase 500 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quinta-feira (11).
fonte: Agência Brasil
São quase 500 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quinta-feira (11).

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 497 vagas de emprego nesta quinta-feira (11). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
ASSISTENTE ANALISTA DE E-COMMERCE1
AUXILIAR CONTÁBIL1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
JOVEM APRENDIZ4
ORIENTADOR EDUCACIONAL – ÁREA DO LETRAMENTO1
PROFESSOR DE GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO)1
PROFESSOR DE INFORMÁTICA1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE LANCHONETE2
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE ARMAZÉM1
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO24
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS7
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
BALCONISTA2
ENSACADOR6
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO1
ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM4
ESTOQUISTA1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR4
LEITURISTA1
OPERADOR DE BORDADO1
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
PROFESSOR DE VETERINÁRIA1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITORA DE MERCADORIAS1
SECRETÁRIA1
SERVENTE DE LIMPEZA1
VENDEDOR (A) INTERNO10
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ALMOXARIFE1
ARMADOR DE FERRAGENS1
MECÂNICO1
PEDREIRO2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA1
CAIXA1
CHAPEIRO (LANCHES)2
GERENTE DE LOJA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE LOJA1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA2
VENDEDOR (A) INTERNO13
VENDEDOR (CNH A)1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)2
AUXILIAR FINANCEIRO (PCD)1
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP3
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO3
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE7
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO13
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
BORDADOR9
CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR, À MÃO2
CORTADOR DE ROUPAS5
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA4
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE16
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE14
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA18
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA18
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI3
COSTUREIRA EM GERAL21
COSTUREIRA PARA BOLSAS2
COSTUREIRA PARA ESTOFADOS1
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ10
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ3
DESENVOLVIMENTO (ESTILISTA) DE MODA1
DESIGNER DE MODA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA2
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA5
OPERADOR DE BORDADO10
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS3
REVISOR TÊXTIL1
ZELADOR (A)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO3
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
ENCARREGADO DE LOJA1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
OPERADOR (A) DE CAIXA5
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)3
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM4
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE OPERAÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO10
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
CALDEIRISTA2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
DESIGN GRÁFICO1
DIARISTA2
EDITOR DE MÍDIA2
ELETRICISTA4
ENFERMEIRO1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GERENTE COMERCIAL1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
LAVADOR DE CAMINHÃO1
MARCENEIRO2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)2
MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA1
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL1
MECÂNICO INDUSTRIAL4
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)3
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR DE USINAGEM2
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
PINTOR INDUSTRIAL2
POLIDOR DE VEÍCULOS2
RECEPCIONISTA3
SERRALHEIRO1
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR3
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA2
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
TELEMARKETING ATIVO3
TORNEIRO MECÂNICO2
TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES1
VENDEDOR INTERNO (possuir MEI)1
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