Apucarana

Confira as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 535 vagas de emprego nesta quarta-feira (20). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
CONTADOR2
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
ELETRICISTA1
FARMACÊUTICO2
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA8
APLICADOR DE ADESIVOS1
ASSISTENTE DE CONTADORIA1
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)5
AUXILIAR ADMINISTRATIVO9
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE CONTROLE DA QUALIDADE1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO5
AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO E SOM5
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA7
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO17
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
AUXILIAR FINANCEIRO2
BABÁ2
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CONSULTOR DE VENDAS1
CONTROLADOR DE PRAGAS2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
DIARISTA1
ELETRICISTA2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
ENFERMEIRO3
ENSACADOR5
ESTOQUISTA1
FISCAL DE LOJA1
FORNEIRO1
FRENTISTA2
FUNILEIRO DE VEÍCULOS2
GERENTE E-COMMERCE1
INSTALADOR DE PAINÉIS1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
JARDINEIRO2
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR4
LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES E CARRETAS)1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MAÇARIQUEIRO1
MARCENEIRO3
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA1
MECÂNICO INDUSTRIAL7
MONTADOR DE MÓVEIS1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)6
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)2
MOTORISTA/ MONITOR (CNH B – KOMBI)1
OPERADOR DE CAIXA5
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA3
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
OPERADOR DE USINAGEM1
PASSADEIRA DE ROUPAS CONFECCIONADAS1
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS2
PORTEIRO1
PRENSADOR DE COUROS1
PROFESSOR AUXILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL 1)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
REBAIXADOR DE COUROS1
RECEPCIONISTA5
SERRALHEIRO1
SOLDADOR1
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
SUPERVISOR DE VENDAS1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
TELEMARKETING ATIVO11
TORNEIRO MECÂNICO2
TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES1
TRABALHADOR RURAL1
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA2
VENDEDOR EXTERNO8
VENDEDOR INTERNO2
VIGIA9
ZELADOR (A)4
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE CAFETERIA1
ATENDENTE DE PADARIA3
AUXILIAR DE COZINHA8
AUXILIAR DE LANCHONETE2
CHAPEIRO (LANCHES)4
CHURRASQUEIRO1
COPEIRO1
GARÇOM / GARÇONETE2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE LOJA2
OPERADOR DE CAIXA2
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VENDEDOR (A) INTERNO17
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR PRACISTA1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
MECÂNICO1
PEDREIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO2
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)1
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)2
OPERADOR DE CAIXA SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP2
ANALISTA DE MARKETING1
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO4
AUXILIAR DE CORTE7
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO13
AUXILIAR DE COSTURA7
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO7
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR, À MÃO1
CORTADOR DE ROUPAS5
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE11
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE13
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA6
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA19
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)3
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL23
COSTUREIRA PARA BOLSAS4
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ3
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ8
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS3
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ4
COSTUREIRA PARA UNIFORME4
DESENHISTA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA3
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
OPERADOR DE BORDADO15
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS3
REVISORA TÊXTIL (JEANS)1
VENDEDOR (HOME OFFICE)1
VENDEDOR (A) INTERNO3
ZELADOR (A)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR1
ENCARREGADO DE LOJA1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
OPERADOR (A) DE CAIXA9
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PROMOTOR (A) DE VENDAS2
RECEPCIONISTA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS6
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
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