Apucarana

Confira as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

São quase 700 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quarta-feira (6)

Da Redação ·
Receba notícias no seu WhatsApp!
Participe dos grupos do TNOnline
Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, em Apucarana
fonte: Agência Brasil
Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, em Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 642 vagas de emprego nesta quarta-feira (6). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA TRIBUTÁRIO (CONSULTOR)1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
CONTADOR2
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINA1
DESENHISTA PROJETISTA ELETRÔNICO1
ELETRICISTA1
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE HIGIENIZAÇÃO1
ENGENHEIRO ELÉTRICO1
FARMACÊUTICO2
GERENTE E-COMMERCE1
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TÉCNICO DE SUPORTE DE TI (INFORMÁTICA)1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE MOTORISTA11
ANALISTA DE PCP2
ARTE FINALISTA2
ASSISTENTE DE CONTADORIA1
ASSISTENTE DE VENDAS3
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)6
ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)1
ATENDIMENTO/ VENDAS8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO15
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO5
AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO E SOM1
AUXILIAR DE FATURAMENTO2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO2
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA4
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO35
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (Câmara Fria)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (Tratamento De Água)1
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS11
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
AUXILIAR FINANCEIRO2
BABÁ1
CAMAREIRA1
COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA1
CONSULTOR DE VENDAS (plano assistencial)1
CONSULTOR DE VENDAS (farmácia)1
CONTROLADOR DE PRAGAS1
EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL1
ELETRICISTA3
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENFERMEIRO1
ENSACADOR7
ESTAGIÁRIO DE DIREITO2
ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM4
ESTAGIÁRIO DE MARKETING1
FORNEIRO1
FRENTISTA2
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA2
JARDINEIRO1
JOVEM APRENDIZ1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR4
LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES E CARRETAS)1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MAÇARIQUEIRO1
MARCENEIRO2
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL1
MECÂNICO DE MOTO1
MECÂNICO INDUSTRIAL6
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE MÓVEIS2
MONTADOR DE VIDROS2
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA (CNH C, D ou E)5
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)16
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)4
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH E)1
OFFICE BOY1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)5
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS4
OPERADOR DE USINAGEM1
PASSADEIRA DE ROUPAS CONFECCIONADAS1
PINTOR INDUSTRIAL1
PORTEIRO1
PRENSADOR DE COUROS1
PROFESSOR AUXILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL 1)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROMOTOR DE VENDAS2
REBAIXADOR DE COUROS1
RECEPCIONISTA6
SERVENTE DE LIMPEZA4
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR (sem experiência)1
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE VENDAS1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA1
TELEMARKETING ATIVO11
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL1
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA1
VENDEDOR EXTERNO6
VENDEDOR INTERNO3
VENDEDOR INTERNO (ter MEI)1
VIGIA2
VIGIA FREELANCE8
VIGIA NOTURNO3
ZELADOR (A)4
ZELADORA FREE LANCE2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE OBRA3
MECÂNICO1
PEDREIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA5
ATENDENTE DE CAFETERIA1
ATENDENTE DE PADARIA (POSTO DE GASOLINA)3
AUXILIAR DE COZINHA8
AUXILIAR DE LANCHONETE3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEM EXPERIÊNCIA)1
CHAPEIRO (LANCHES)5
CHURRASQUEIRO1
COPEIRO1
COZINHEIRO (A)2
GARÇOM / GARÇONETE2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
ATENDENTE DE LOJA2
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
OPERADOR DE CAIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VENDEDOR (A) INTERNO20
VENDEDOR (A) INTERNO (NOTURNO)1
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR PRACISTA1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)1
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR DE CAIXA SUPERMERCADO (PCD)1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP3
ANALISTA DE MARKETING1
ARTE FINALISTA4
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ASSISTENTE DE VENDAS/COMERCIAL1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE9
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO20
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO7
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
BALCONISTA2
BORDADOR5
COMPRADOR DE MATÉRIA PRIMA1
CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR, À MÃO1
CORTADOR DE ROUPAS4
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE7
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE4
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA12
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA15
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)3
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL20
COSTUREIRA PARA BOLSAS3
COSTUREIRA PARA CASEAR JEANS1
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ3
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ4
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS3
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ3
COSTUREIRA PARA UNIFORME4
DESENHISTA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
OPERADOR DE BORDADO11
OPERADOR DE EXTRUSORA1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS2
REVISORA TÊXTIL (JEANS)2
TECELÃ1
VENDEDOR (HOME OFFICE)1
VENDEDOR (A) INTERNO2
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR1
OPERADOR (A) DE CAIXA25
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PROMOTOR (A) DE VENDAS2
RECEPCIONISTA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS6
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
GoogleNews

Siga o TNOnline no Google News