Confira as vagas de emprego para Apucarana nesta quinta

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta nesta quinta-feira (22), 262 vagas de emprego para diversos segmentos.
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Confira:
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|VAGAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|5
|ALMOXARIFE
|3
|AUXILIAR DE PCP
|1
|ANALISTA FINANCEIRO
|1
|AUXILIAR DE VENDAS (VAGA P/ PCD)
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (VAGA P/ ESTÁGIO)
|2
|ASSISTENTE DE MARKETING (VAGA P/ ESTÁGIO)
|1
|ASSISTENTE DE MARKETING
|1
|ANALISTA DE LABORATÓRIO
|1
|ARTE FINALISTA
|1
|ASSISTENTE COMERCIAL
|1
|ATENDENTE DE BALCÃO EM FARMÁCIA
|1
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|2
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)
|2
|ADMINISTRATIVO DE OBRAS
|1
|AUDITOR(A) COMERCIAL (DISPONÍVEL P/ VIAGENS)
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE E-COMMERCE
|1
|AUXILIAR DE ELETRICISTA
|2
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO (ÓLEOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|3
|AUXILIAR DE MONTAGEM (GALPÕES)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (GRÃOS E CEREAIS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS)
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (COUROS)
|1
|AUXILIAR DE MARMORARIA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (GUINDASTES) (EM CAMBIRA)
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|8
|CAMAREIRA
|1
|CONFEITEIRO(A)
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (CARTÕES CONSIGNADOS)
|1
|DESENHISTA (ARTE FINALISTA) (BONÉS)
|1
|DESENHISTA (BONÉS)
|2
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|1
|ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
|1
|EMBALADOR DE MOLAS
|1
|EMPACOTADOR(A) (VAGA P/ PCD)
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA (MENSALISTA)
|1
|ENCARREGADO(A) DE COMPRAS
|1
|ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO
|1
|ENSACADOR
|1
|ESTAGIÁRIO(A) DE DIREITO
|1
|ESTOQUISTA
|1
|FOTÓGRAFO (SERIGRAFIA)
|1
|FRENTISTA
|1
|GERENTE DE LOJA (SEMI JÓIAS)
|1
|IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
|1
|INSTALADOR DE ALARMES
|1
|MECÂNICO AUTOMOTIVO
|2
|AUXILIAR DE MECÂNICO AUTOMOTIVO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|1
|ELETROMECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (CONSTRUTORA)
|1
|MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
|1
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C, D, E)
|5
|FINANCEIRO
|1
|GARÇOM / GARÇONETE (FREE LANCER)
|4
|OFFICE BOY
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA (VAGA P/ PCD)
|2
|OPERADOR(A) DE CAIXA
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|2
|OPERADOR(A) DE CALL CENTER
|2
|OPERADOR DE INJETORA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS (PAPEL)
|1
|MECÂNICO EM GERAL
|1
|OPERADOR DE MOTONIVELADORA
|1
|OPERADOR DE BOBCAT
|1
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (EM ORTIGUEIRA)
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA TEMPORÁRIA)
|1
|PADEIRO
|2
|PEDREIRO
|10
|PROGRAMADOR DE WEBSITE
|1
|REPOSITOR(A) (MERCADO SETOR MERCEARIA)
|3
|REPOSITOR(A) (MERCADO)
|8
|REPOSITOR(A) / AUXILIAR GERAL EM FARMÁCIA (VAGA P/ PCD)
|1
|SELECIONADOR(A) DE MATERIAL RECICLÁVEL
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|8
|ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO
|1
|ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM
|1
|SOLDADOR (EM CAMBIRA)
|1
|TORNEIRO MECÂNICO E FRESADOR (EM CAMBIRA)
|1
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
|1
|TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)
|1
|VENDEDORA (ÓTICA)
|2
|VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)
|1
|VENDEDORA E-COMMERCE (CONFECÇÕES) (JANDAIA DO SUL)
|1
|VENDEDOR(A) (COSMÉTICOS)
|1
|VENDEDOR (REFRIGERAÇÃO)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (INDÚSTRIA DE BONÉS)
|1
|VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)
|1
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANOS DE INTERNET)
|16
|VENDEDORA / TELEMARKETING (PRODUTOS DE LIMPEZA)
|1
|VENDEDORA EXTERNA (ALIMENTOS)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (BEBIDAS)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE LIMPEZA)
|1
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (CURSOS DE INGLÊS)
|2
|VENDEDOR EXTERNO (SERVIÇOS FINANCEIROS) (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)
|3
|VENDEDOR EXTERNO (DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS)
|1
|ZELADORA
|2
|**** VAGAS EM HOSPITAL ****
|Quantidade
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|ENFERMEIRO(A)
|1
|ESTAGIÁRIO(A) DE ENFERMAGEM
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
|1
|**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****
|Quantidade
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)
|4
|AUXILIAR DE BORDADO
|3
|AUXILIAR DE TIRADEIRA DE LINHA
|2
|AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO
|5
|AUXILIAR DE COSTURA
|3
|CORTADOR (BALANCIM)
|2
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|21
|COSTUREIRA EM SÉRIE (JEANS)
|1
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|ENCARREGADO DE SERIGRAFIA
|1
|ETIQUETADOR (JEANS)
|1
|IMPRESSOR SERIGRAFIA
|2
|IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|5
|OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)
|1
|PASSADEIRA (JEANS)
|1
|PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO
|1
|REVISORA DE CAMISETAS
|1