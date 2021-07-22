Apucarana

Confira as vagas de emprego para Apucarana nesta quinta

Agência do Trabalhador oferece 262 oportunidades de emprego

Da Redação ·
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fonte: Pixabay
Confira as vagas de emprego para Apucarana nesta quinta

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta nesta quinta-feira (22), 262 vagas de emprego para diversos segmentos. 

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Confira:

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VAGASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE MOTORISTA5
ALMOXARIFE3
AUXILIAR DE PCP1
ANALISTA FINANCEIRO1
AUXILIAR DE VENDAS (VAGA P/ PCD)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (VAGA P/ ESTÁGIO)2
ASSISTENTE DE MARKETING (VAGA P/ ESTÁGIO)1
ASSISTENTE DE MARKETING1
ANALISTA DE LABORATÓRIO1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE COMERCIAL1
ATENDENTE DE BALCÃO EM FARMÁCIA1
ATENDENTE DE LANCHONETE2
ATENDENTE DE PADARIA1
ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)2
ADMINISTRATIVO DE OBRAS1
AUDITOR(A) COMERCIAL (DISPONÍVEL P/ VIAGENS)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE E-COMMERCE1
AUXILIAR DE ELETRICISTA2
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO (ÓLEOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE MONTAGEM (GALPÕES)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (GRÃOS E CEREAIS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (COUROS)1
AUXILIAR DE MARMORARIA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (GUINDASTES) (EM CAMBIRA)1
AUXILIAR DE AÇOUGUE8
CAMAREIRA1
CONFEITEIRO(A)1
CONSULTOR DE VENDAS (CARTÕES CONSIGNADOS)1
DESENHISTA (ARTE FINALISTA) (BONÉS)1
DESENHISTA (BONÉS)2
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO1
EMBALADOR DE MOLAS1
EMPACOTADOR(A) (VAGA P/ PCD)2
EMPREGADA DOMÉSTICA (MENSALISTA)1
ENCARREGADO(A) DE COMPRAS1
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
ENSACADOR1
ESTAGIÁRIO(A) DE DIREITO1
ESTOQUISTA1
FOTÓGRAFO (SERIGRAFIA)1
FRENTISTA1
GERENTE DE LOJA (SEMI JÓIAS)1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
INSTALADOR DE ALARMES1
MECÂNICO AUTOMOTIVO2
AUXILIAR DE MECÂNICO AUTOMOTIVO1
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
MECÂNICO INDUSTRIAL1
ELETROMECÂNICO1
AUXILIAR DE MECÂNICO (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (CONSTRUTORA)1
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C, D, E)5
FINANCEIRO1
GARÇOM / GARÇONETE (FREE LANCER)4
OFFICE BOY1
OPERADOR(A) DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
OPERADOR(A) DE CAIXA1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR(A) DE CALL CENTER2
OPERADOR DE INJETORA1
OPERADOR DE MÁQUINAS (PAPEL)1
MECÂNICO EM GERAL1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE BOBCAT1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (EM ORTIGUEIRA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA TEMPORÁRIA)1
PADEIRO2
PEDREIRO10
PROGRAMADOR DE WEBSITE1
REPOSITOR(A) (MERCADO SETOR MERCEARIA)3
REPOSITOR(A) (MERCADO)8
REPOSITOR(A) / AUXILIAR GERAL EM FARMÁCIA (VAGA P/ PCD)1
SELECIONADOR(A) DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERVENTE DE PEDREIRO8
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM1
SOLDADOR (EM CAMBIRA)1
TORNEIRO MECÂNICO E FRESADOR (EM CAMBIRA)1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)1
VENDEDORA (ÓTICA)2
VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
VENDEDORA E-COMMERCE (CONFECÇÕES) (JANDAIA DO SUL)1
VENDEDOR(A) (COSMÉTICOS)1
VENDEDOR (REFRIGERAÇÃO)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (INDÚSTRIA DE BONÉS)1
VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANOS DE INTERNET)16
VENDEDORA / TELEMARKETING (PRODUTOS DE LIMPEZA)1
VENDEDORA EXTERNA (ALIMENTOS)1
VENDEDOR EXTERNO (BEBIDAS)1
VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE LIMPEZA)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (CURSOS DE INGLÊS)2
VENDEDOR EXTERNO (SERVIÇOS FINANCEIROS) (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)3
VENDEDOR EXTERNO (DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS)1
ZELADORA2
**** VAGAS EM HOSPITAL ****Quantidade
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
ENFERMEIRO(A)1
ESTAGIÁRIO(A) DE ENFERMAGEM1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)4
AUXILIAR DE BORDADO3
AUXILIAR DE TIRADEIRA DE LINHA2
AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO5
AUXILIAR DE COSTURA3
CORTADOR (BALANCIM)2
COSTUREIRA EM SÉRIE21
COSTUREIRA EM SÉRIE (JEANS)1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ENCARREGADO DE SERIGRAFIA1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA2
IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
OPERADOR DE BORDADO5
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1
PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO1
REVISORA DE CAMISETAS1