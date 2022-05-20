Apucarana

Confira as vagas de emprego em Apucarana nesta sexta (20)

Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
Imagem ilustrativa da notícia Confira as vagas de emprego em Apucarana nesta sexta (20)
fonte: Agência Brasil

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 363 vagas de emprego nesta sexta-feira (20). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

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VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)1
ANALISTA DE PCP2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTOFADOS)1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
CONSULTOR TRIBUTÁRIO (ARAPONGAS)1
CONTROLE DE QUALIDADE PCD1
CONTADOR2
ELETRICISTA1
GERENTE E-COMMERCE1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA)1
SUPERVISOR COMERCIAL1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ALMOXARIFE1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR FISCAL1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)1
AUXILIAR TÉCNICO (INTERNET)1
AUXILIAR TÉCNICO (SEGURANÇA PRIVADA)2
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO2
AUXILIAR DE TUTORA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS PARTE ELÉTRICA1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO2
BORRACHEIRO1
CALDEIRISTA1
CORTADOR DE CARNE1
COMPRADOR (FARMÁCIA)1
CONTROLADOR DE PRAGAS1
COORDENADOR DE CRÉDITO1
CHEFE DE PISTA1
DESIGNER DE INTERIORES1
DESENHISTA PROJETISTA1
DIARISTA2
ELETRICISTA2
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
ELETROMECÂNICO1
EMPREGADA DOMÉSTICA4
ENCARREGADO DE USINAGEM1
ENCARREGADO DE SEÇÃO1
FARMACÊUTICO1
FISCAL DE PISO1
FORNEIRO DE FUNDIÇÃO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GUINCHEIRO1
INSPETOR DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE FACHADAS1
JOVEM APRENDIZ1
MARCENEIRO3
MECÂNICO5
MECÂNICO INDUSTRIAL1
MECÂNICO MONTADOR1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS1
MENSALISTA2
MONTADOR (METALÚRGICA)1
MONTADOR DE MÓVEIS1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE VIDROS2
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D) CURSO MOB1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D e E)2
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS7
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (CNH A)1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (FRIGORÍFICO)1
OPERADOR DE MÁQUINA (AVIAMENTOS)2
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA (PLÁSTICO)2
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)2
OPERADOR DE CAIXA (LOTÉRICA)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS3
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
PORTEIRO1
PREPARADOR DE TINTAS1
PROJETISTA1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
RECEPCIONISTA3
SECRETÁRIA1
SUPERVISOR TÉCNICO (TELEFONIA)1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO2
TORNEIRO MECÂNICO1
TOSADOR1
VENDEDOR INTERNO1
VIGIA NOTURNO2
VISTORIADOR DE ALARMES1
ZELADORA4
****OPORTUNIDADE DE VAGAS P/ CONSTRUÇÃO CIVIL****Quantidade
CALHEIRO1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS1
SERRALHEIRO2
SERVENTE /AJUDANTE GERAL1
SERVENTE DE PEDREIRO1
PEDREIRO (JANDAIA DO SUL)1
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA (LOJA DE CHOCOLATE)1
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE BALCONISTA (PIZZARIA)3
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE LANCHONETE4
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESPETINHOS)1
CHAPISTA (LANCHES)3
COZINHEIRO (A)1
GARÇOM / GARÇONETE1
OPERADOR DE CAIXA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AUXILIAR DE CRÉDITO2
ATENDENTE DE BALCÃO1
ASSISTENTE DE LOJA1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)1
ATENDENTE BALCONISTA (CONVENIÊNCIA)1
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)6
ATENDENTE BALCONISTA (LIVRARIA)1
ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)1
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
CONSULTOR COMERCIAL1
CONSULTOR DE VENDAS2
ESTOQUISTA1
ATENDIMENTO AO CLIENTE1
OPERADOR DE CAIXA (LOJA DE ESPORTES)1
OPERADOR DE CAIXA (PAPELARIA)1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
TELEVENDAS1
VENDEDOR INTERNO - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS1
VENDEDOR INTERNO6
VENDEDOR INTERNO (CNH B)1
VENDEDORA INTERNA (LOJA DE ESTOFADOS)1
VENDEDOR (LOJA DE BRINQUEDOS)1
VENDEDORA(A) (LOJA DE UNIFORMES)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE PNEU)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)2
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)1
VENDEDOR INTERNO (LOJA DE TURISMO)1
VENDEDOR(A) TRAINEE (EM FARMÁCIA)1
VENDEDORA E-COMERCE1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)2
VENDEDOR(A) EXTERNO(A)1
VENDEDOR PRACISTA1
VENDEDOR PORTA A PORTA1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VAGA P/ PCD)6
CONTROLE DE QUALIDADE1
**** OPORTUNIDADE DE VAGAS P/ ÁREA DE CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA7
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS E CONFECÇÕES)9
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO8
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE10
AUXILIAR DE COSTURA (BONÉS E BOLSAS)1
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉ)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)1
CONTADORIA DE PRODUTO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE JEANS1
CORTADOR1
COSTUREIRA NA MÁQUINA RETA1
COSTUREIRA EM SÉRIE28
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ESTILISTA DE MODA1
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
MECÂNICO DE MÁQUINA (MÁSCARA DESCARTÁVEL)2
MODELO FOTOGRÁFICO1
SERVIÇOS GERAIS ( LOJA DE TECIDOS)1
PASSADOR DE BONÉ1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS2
PREGADEIRA DE BICO1
ZELADORA1