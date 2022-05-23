Apucarana

Confira as vagas de emprego em Apucarana nesta segunda (23)

Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
Imagem ilustrativa da notícia Confira as vagas de emprego em Apucarana nesta segunda (23)
fonte: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 335 vagas de emprego nesta segunda-feira (23). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

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VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE PCP2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTOFADOS)1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
CONTADOR2
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
DESENHISTA PROJETISTA1
DESIGNER DE INTERIORES1
ELETRICISTA1
FARMACÊUTICO3
GERENTE E-COMMERCE1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
AJUDANTE DE MOTORISTA2
ALMOXARIFE2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)10
ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO5
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO NOTURNO1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO14
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)1
AUXILIAR TÉCNICO (INTERNET)1
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS9
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FRIGORÍFICO)1
BORRACHEIRO1
CALDEIRISTA1
CORTADOR DE CARNE1
CONTROLADOR DE PRAGAS1
CHEFE DE PISTA1
DIARISTA2
ELETRICISTA2
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
ELETROMECÂNICO1
EMPREGADA DOMÉSTICA4
ENCARREGADO DE USINAGEM1
FORNEIRO DE FUNDIÇÃO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GUINCHEIRO1
INSPETOR DE QUALIDADE1
JOVEM APRENDIZ1
MARCENEIRO1
MECÂNICO5
MECÂNICO INDUSTRIAL1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS1
MODELO FOTOGRÁFICO1
MONTADOR (METALÚRGICA)1
MONTADOR DE VIDROS2
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)8
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D) CURSO MOB1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)7
OPERADOR DE CAIXA (LOTÉRICA)1
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR PRENSADOR DE COUROS1
OPERADOR REBAIXADOR DE COUROS1
PORTEIRO1
PREPARADOR DE TINTAS1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
RECEPCIONISTA2
SECRETÁRIA1
SOLDADOR (sem experiência)1
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO2
TORNEIRO MECÂNICO1
TOSADOR1
VENDEDOR INTERNO6
VIGIA NOTURNO1
VISTORIADOR DE ALARMES1
ZELADORA4
****OPORTUNIDADE DE VAGAS P/ CONSTRUÇÃO CIVIL****Quantidade
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS1
SERRALHEIRO2
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LANCHONETE4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESPETINHOS)1
CHAPISTA (LANCHES)3
COZINHEIRO (A)1
GARÇOM / GARÇONETE1
OPERADOR DE CAIXA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AUXILIAR DE CRÉDITO2
ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)1
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE BALCONISTA (CONVENIÊNCIA)1
ATENDENTE BALCONISTA (LIVRARIA)1
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
ESTOQUISTA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
TELEVENDAS1
VENDEDOR INTERNO1
VENDEDOR INTERNO (CNH B)1
VENDEDORA INTERNA (LOJA DE ESTOFADOS)1
VENDEDOR (LOJA DE BRINQUEDOS)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE PNEU)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)2
VENDEDOR INTERNO (LOJA DE TURISMO)1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A)1
VENDEDOR PRACISTA1
VENDEDOR PORTA A PORTA1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR DE LOJA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)5
CONTROLE DE QUALIDADE (PCD)1
**** OPORTUNIDADE DE VAGAS P/ ÁREA DE CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA4
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS E CONFECÇÕES)8
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS2
AUXILIAR DE CORTE8
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO4
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉ)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
BORDADOR10
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS1
COSTUREIRA NA MÁQUINA RETA2
COSTUREIRA EM SÉRIE35
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ENCARREGADO DE COSTURA1
ESTILISTA DE MODA1
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
MECÂNICO DE MÁQUINA1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
ZELADORA1