Apucarana

Confira as vagas de emprego em Apucarana nesta segunda (16)

Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
Imagem ilustrativa da notícia Confira as vagas de emprego em Apucarana nesta segunda (16)
fonte: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 398 vagas de emprego nesta segunda-feira (16). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TRANSPORTADORA)1
AUXILIAR FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
CONSULTOR TRIBUTÁRIO (ARAPONGAS)1
CONTROLE DE QUALIDADE PCD1
CONTADOR1
DESENHISTA INDUSTRIAL (DESGINER GRÁFICO)1
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE LEGALIZAÇÃO 1
ENGENHEIRO CIVIL1
GERENTE E-COMMERCE1
SUBGERENTE  DE LOJA1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA)1
SUPERVISOR COMERCIAL1
  
 
VAGAS DIVERSAS 
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
ALMOXARIFE 1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA) 2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 4
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR FINANCEIRO5
AUXILIAR FISCAL 1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MONTADOR DE VIDROS 1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ALUMÍNIOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)1
AUXILIAR TÉCNICO (INTERNET)1
AUXILIAR TÉCNICO (SEGURANÇA PRIVADA)2
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO2
AUXILIAR DE TUTORA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS PARTE ELÉTRICA1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO2
ATENDENTE BALCONISTA3
BORRACHEIRO1
CALDEIRISTA1
CORTADOR DE CARNE1
COMPRADOR (FARMÁCIA)1
COORDENADOR DE CRÉDITO1
CUIDADOR DE IDOSOS1
CHEFE DE PISTA1
DESIGNER DE INTERIORES1
DESENHISTA PROJETISTA 1
DIARISTA3
ELETRICISTA1
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
ELETROMECÂNICO1
EMPREGADA DOMÉSTICA4
ENCARREGADO DE USINAGEM1
ENCARREGADO DE SEÇÃO 1
FARMACÊUTICO1
FISCAL DE PISO 1
FORNEIRO DE FUNDIÇÃO1
GUINCHEIRO1
INSPETOR DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE FACHADAS1
MARCENEIRO3
MECÂNICO4
MECÂNICO MONTADOR1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS1
MENSALISTA3
MONTADOR DE MÓVEIS1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1
MONTADOR INDUSTRIAL 1
MOTORISTA1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E) 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D e E)1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS4
OPERADOR DE MÁQUINA (AVIAMENTOS)2
PREPARADOR DE TINTAS1
PROJETISTA 1
PROGRAMADOR  DE SISTEMAS DE COMPUTADOR1
PROGRAMADOR DE USINGEM1
OPERADOR DE CNC1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA (PLÁSTICO) 2
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)2
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS3
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (CNH A)1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS3
RECEPCIONISTA (HOSPITAL)1
RECEPCIONISTA2
SECRETÁRIA1
SUPERVISOR TÉCNICO (TELEFONIA)1
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO 2
TORNEIRO MECÂNICO1
TOSADOR1
VIGIA NOTURNO2
VISTORIADOR DE ALARMES1
ZELADORA 2
  
 
****VAGAS P/ CONSTRUÇÃO CIVIL****
CALHEIRO1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
ENCARREGADOR DE USINAGEM1
FORNEIRO DE FUNDIÇÃO1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS1
SERRALHEIRO2
SERVENTE /AJUDANTE GERAL1
PEDREIRO (JANDAIA DO SUL)1
  
 
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃO
ATENDENTE BALCONISTA (LOJA DE CHOCOLATE)1
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENTENDE BALCONISTA (PIZZARIA)3
ATENDENTE DE PADARIA 1
AUXILIAR DE LANCHONETE 4
AUXILIAR DE COZINHA5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESPETINHOS) 1
CHAPISTA (LANCHES)3
GARÇOM / GARÇONETE1
OPERADOR DE CAIXA1
 
VAGAS EM SUPERMERCADO
AÇOUGUEIRO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
ANALISTA DE CRÉDITO1
ASSISTENTE DE LOJA 1
BALCONISTA DE PADARIA 2
BALCONISTA DE AÇOUGUE3
CONFEITEIRO(A)3
EMPACOTADOR1
GERENTE DE SUPERMERCADO1
MOTORISTA ENTREGADOR1
OPERADOR DE CAIXA 14
RECEPCIONISTA2
REPOSITOR4
REPOSITOR (CNH AB)3
ZELADORA 5
 
VAGAS NO COMÉRCIO
AUXILIAR DE CRÉDITO1
ATENDENTE DE BALCÃO1
ASSISTENTE DE LOJA 1
ASSISTENTE DE VENDAS (BALAS)1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA) 1
ATENDENTE BALCONISTA (CONVENIÊNCIA)1
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)8
ATENDENTE BALCONISTA (LIVRARIA)1
ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA) 1
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
BALCONISTA (PEÇAS DE RETÍFICA)1
CONSULTOR COMERCIAL1
CONSULTOR DE VENDAS2
ATENDIMENTO AO CLIENTE1
OPERADOR DE CAIXA (LOJA DE ESPORTES)1
OPERADOR DE CAIXA (PAPELARIA)1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
TELEVENDAS1
VENDEDOR INTERNO - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS1
VENDEDOR INTERNO 5
VENDEDOR INTERNO (CNH B)1
VENDEDORA INTERNA (LOJA DE ESTOFADOS) 1
VENDEDOR (LOJA DE BRINQUEDOS)1
VENDEDORA(A) (LOJA DE UNIFORMES)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE PNEU)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)2
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)1
VENDEDOR INTERNO (LOJA DE TURISMO)1
VENDEDOR(A) TRAINEE (EM FARMÁCIA)1
VENDEDORA E-COMERCE 1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)2
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) 1
VENDEDOR E-COMMERCE1
VENDEDOR PRACISTA 1
VENDEDOR PORTA A PORTA1
  
 
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VAGA P/ PCD)6
CONTROLE DE QUALIDADE1
  
 
**** VAGAS P/ ÁREA DE CONFECÇÃO**** 
ARTE FINALISTA5
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS E CONFECÇÕES)8
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO7
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE 11
AUXILIAR DE COSTURA (BONÉS E BOLSAS)1
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE ESTOQUE 1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉ)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)1
CONTADORIA DE PRODUTO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE JEANS1
CORTADOR1
COSTUREIRA NA MÁQUINA RETA1
COSTUREIRA EM SÉRIE25
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA5
MECÂNICO DE MÁQUINA (MÁSCARA DESCARTÁVEL)2
MODELO FOTOGRÁFICO1
OPERADOR DE BORDADO8
SERVIÇOS GERAIS ( LOJA DE TECIDOS) 1
PASSADOR DE BONÉ1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
PREGADEIRA DE BICO1
TIRADEIRA DE LINHA1
ZELADORA1