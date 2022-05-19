Apucarana

Confira as vagas de emprego em Apucarana nesta quinta (19)

Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
Imagem ilustrativa da notícia Confira as vagas de emprego em Apucarana nesta quinta (19)
fonte: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 378 vagas de emprego nesta quinta-feira (19). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TRANSPORTADORA)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTOFADOS)1
AUXILIAR FISCAL1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
CONSULTOR TRIBUTÁRIO (ARAPONGAS)1
CONTROLE DE QUALIDADE PCD1
CONTADOR1
DESENHISTA INDUSTRIAL (DESIGNER GRÁFICO)1
ELETRICISTA1
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE LEGALIZAÇÃO1
RECEPCIONISTA1
GERENTE E-COMMERCE1
SUBGERENTE DE LOJA1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA)1
SUPERVISOR COMERCIAL1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA3
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ALMOXARIFE1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO2
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO5
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO3
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO4
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR FISCAL1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MONTADOR DE VIDROS2
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)1
AUXILIAR TÉCNICO (INTERNET)1
AUXILIAR TÉCNICO (SEGURANÇA PRIVADA)2
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO2
AUXILIAR DE TUTORA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS PARTE ELÉTRICA1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO2
BORRACHEIRO1
CALDEIRISTA1
CORTADOR DE CARNE1
COMPRADOR (FARMÁCIA)1
COORDENADOR DE CRÉDITO1
CUIDADOR DE IDOSOS1
CHEFE DE PISTA1
DESIGNER DE INTERIORES1
DESENHISTA PROJETISTA1
DIARISTA3
ELETRICISTA2
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
ELETROMECÂNICO1
EMPREGADA DOMÉSTICA4
ENCARREGADO DE USINAGEM1
ENCARREGADO DE SEÇÃO1
FARMACÊUTICO1
FISCAL DE PISO1
FORNEIRO DE FUNDIÇÃO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GUINCHEIRO1
INSPETOR DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE FACHADAS1
MARCENEIRO3
MECÂNICO4
MECÂNICO MONTADOR1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS1
MENSALISTA3
MONTADOR (METALÚRGICA)1
MONTADOR DE MÓVEIS1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D e E)2
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS4
OPERADOR DE MÁQUINA (AVIAMENTOS)2
PREPARADOR DE TINTAS1
PROJETISTA1
PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE COMPUTADOR1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA (PLÁSTICO)2
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)2
OPERADOR DE CAIXA (LOTÉRICA)1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS3
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (CNH A)1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (FRIGORÍFICO)1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS3
PORTEIRO1
RECEPCIONISTA3
SECRETÁRIA1
SUPERVISOR CONTÁBIL1
SUPERVISOR TÉCNICO (TELEFONIA)1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO2
TORNEIRO MECÂNICO1
TOSADOR1
VIGIA NOTURNO2
VISTORIADOR DE ALARMES1
ZELADORA3
****OPORTUNIDADE DE VAGAS P/ CONSTRUÇÃO CIVIL****Quantidade
CALHEIRO1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS1
SERRALHEIRO2
SERVENTE /AJUDANTE GERAL1
PEDREIRO (JANDAIA DO SUL)1
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA (LOJA DE CHOCOLATE)1
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE BALCONISTA (PIZZARIA)3
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE LANCHONETE4
AUXILIAR DE COZINHA5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESPETINHOS)1
CHAPISTA (LANCHES)3
GARÇOM / GARÇONETE1
OPERADOR DE CAIXA2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AUXILIAR DE CRÉDITO2
ATENDENTE DE BALCÃO1
ASSISTENTE DE LOJA1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)1
ATENDENTE BALCONISTA (CONVENIÊNCIA)1
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)6
ATENDENTE BALCONISTA (LIVRARIA)1
ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)1
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
CONSULTOR COMERCIAL1
CONSULTOR DE VENDAS2
ESTOQUISTA1
ATENDIMENTO AO CLIENTE1
OPERADOR DE CAIXA (LOJA DE ESPORTES)1
OPERADOR DE CAIXA (PAPELARIA)1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
TELEVENDAS1
VENDEDOR INTERNO - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS1
VENDEDOR INTERNO6
VENDEDOR INTERNO (CNH B)1
VENDEDORA INTERNA (LOJA DE ESTOFADOS)1
VENDEDOR (LOJA DE BRINQUEDOS)1
VENDEDORA(A) (LOJA DE UNIFORMES)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE PNEU)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)2
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)1
VENDEDOR INTERNO (LOJA DE TURISMO)1
VENDEDOR(A) TRAINEE (EM FARMÁCIA)1
VENDEDORA E-COMERCE1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)2
VENDEDOR(A) EXTERNO(A)1
VENDEDOR E-COMMERCE1
VENDEDOR PRACISTA1
VENDEDOR PORTA A PORTA1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VAGA P/ PCD)6
CONTROLE DE QUALIDADE1
**** OPORTUNIDADE DE VAGAS P/ ÁREA DE CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA7
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS E CONFECÇÕES)9
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO7
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE11
AUXILIAR DE COSTURA (BONÉS E BOLSAS)1
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉ)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)1
CONTADORIA DE PRODUTO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE JEANS1
CORTADOR1
COSTUREIRA NA MÁQUINA RETA1
COSTUREIRA EM SÉRIE28
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ESTILISTA DE MODA1
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA5
MECÂNICO DE MÁQUINA (MÁSCARA DESCARTÁVEL)2
MODELO FOTOGRÁFICO1
OPERADOR DE BORDADO10
SERVIÇOS GERAIS ( LOJA DE TECIDOS)1
PASSADOR DE BONÉ1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
PREGADEIRA DE BICO1
ZELADORA1