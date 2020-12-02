Confira as vagas de emprego disponíveis na agência de Apucarana - TNOnline

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    Confira as vagas de emprego disponíveis na agência de Apucarana

    Foto por Arquivo TN
    Escrito por Da Redação
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    A Agência do Trabalhador de Apucarana oferece nesta quarta-feira (2), 224 vagas de emprego. O local está atendendo inicialmente apenas por telefone e agendando o atendimento presencial quando necessário. Mais informações pelo telefone (43) 3423-1376.

    Confira: 

    VAGASQuantidade
    AÇOUGUEIRO1
    ADESIVADOR1
    AGENTE DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA1
    AJUDANTE DE MARMORARIA1
    AJUDANTE DE OBRAS1
    ANALISTA DE PCP1
    ARREMATADEIRA1
    ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A)1
    ATENDENTE (CÓPIAS E XEROX)1
    ATENDENTE DE AÇOUGUE1
    ATENDENTE DE BALCÃO (RESTAURANTE)1
    ATENDENTE DE PADARIA1
    AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
    AUXILIAR DE ACABAMENTO (BOLSAS)1
    AUXILIAR DE ACABAMENTO (COURO)6
    AUXILIAR DE ACABAMENTO (JEANS)4
    AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE2
    AUXILIAR DE COZINHA3
    AUXILIAR DE ESTAMPARIA2
    AUXILIAR DE ESTOQUE1
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
    AUXILIAR DE LIMPEZA5
    AUXILIAR DE MANUTENÇÃO1
    AUXILIAR DE MARCENARIA4
    AUXILIAR DE MARKETING1
    AUXILIAR DE PINTURA AUTOMOTIVA3
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)2
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CURTUME)5
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (OVOS)5
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (UNIFORMES)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO E MECÂNICA (JOVEM APRENDIZ)30
    AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
    AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DOCERIA)1
    AUXILIAR DE SUBLIMAÇÃO1
    AUXILIAR DE VENDAS1
    AUXILIAR GERAL (LOJA AGRO) (CNH AB)1
    AZULEJISTA2
    CABELEIREIRA(O)3
    CHAPISTA (LANCHES)1
    COBRADOR EXTERNO (COM MOTO)1
    CONTADOR (CONTABILIDADE E DP)1
    CONSULTOR COMERCIAL (CURSOS DE GRADUAÇÃO)1
    CONSULTOR EXTERNO (CNH AB)1
    COPEIRO1
    COSTUREIRA EM SÉRIE4
    COZINHEIRA1
    DESENHISTA DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS1
    DESENHISTA (BONÉS)1
    DIARISTA1
    ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
    EMPREGADA DOMÉSTICA2
    ENTREGADOR (COM MOTO)2
    EXPEDIDOR DE MERCADORIAS2
    FARMACÊUTICO1
    FISIOTERAPEUTA1
    GARÇOM1
    IMPRESSOR SILK2
    INSTALADOR DE AR CONDICIONADO (CNH B)1
    LAVADOR DE VEÍCULOS1
    LAVADOR INDUSTRIAL1
    MANICURE2
    MECÂNICO AUTOMOTIVO1
    MECÂNICO INDUSTRIAL1
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
    MONTADOR DE MÓVEIS3
    MOTORISTA CARRETEIRO (CNH – E)1
    MOTORISTA (CAMINHÃO BETONEIRA)1
    MOTORISTA (CAMINHÃO 3 / 4) (CNH C)1
    MESTRE DE OBRAS1
    MEIO OFICIAL DE OBRA1
    OPERADOR DE BORDADO1
    OPERADOR DE CALDEIRA1
    OPERADOR DE CAIXA7
    OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
    ORIENTADOR DE ATIVIDADES (GINÁSTICA)1
    PASSADEIRA DE ROUPAS1
    PADEIRO1
    PEDREIRO2
    PINTOR AUTOMOTIVO1
    PORTEIRO2
    PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
    REPOSITOR (LOJA DE CONVENIÊNCIA)1
    REPOSITOR EM MERCADO5
    REPOSITOR DE MERCEARIA3
    SECRETÁRIA / RECEPCIONISTA1
    SERRALHEIRO2
    SERVENTE DE PEDREIRO3
    SERVIÇOS GERAIS3
    TAPECEIRO3
    TÉCNICO EM QUÍMICA1
    TÉCNICO MONTADOR DE MÁQUINAS1
    TORNEIRO MECÂNICO1
    VENDEDOR AMBULANTE3
    VENDEDOR(A) (AUTOMÓVEIS)1
    VENDEDOR(A) (LOJA DE CALÇADOS)2
    VENDEDOR(A) (COSMÉTICOS)4
    VENDEDOR(A) (ELETRODOMÉSTICOS)2
    VENDEDORA (LOJA DE CONFECÇÕES)12
    VENDEDORA (ÓTICA)1
    VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AUTO CENTER)1
    VENDEDORA (LOJA DE VARIEDADES)2
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A)4
    VENDEDOR PRACISTA1
    ZELADORA3


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