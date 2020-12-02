Confira as vagas de emprego disponíveis na agência de Apucarana - TNOnline

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferece nesta quarta-feira (2), 224 vagas de emprego. O local está atendendo inicialmente apenas por telefone e agendando o atendimento presencial quando necessário. Mais informações pelo telefone (43) 3423-1376.
Confira:
|VAGAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|ADESIVADOR
|1
|AGENTE DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA
|1
|AJUDANTE DE MARMORARIA
|1
|AJUDANTE DE OBRAS
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ARREMATADEIRA
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A)
|1
|ATENDENTE (CÓPIAS E XEROX)
|1
|ATENDENTE DE AÇOUGUE
|1
|ATENDENTE DE BALCÃO (RESTAURANTE)
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|2
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BOLSAS)
|1
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (COURO)
|6
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (JEANS)
|4
|AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE
|2
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|AUXILIAR DE ESTAMPARIA
|2
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|5
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
|1
|AUXILIAR DE MARCENARIA
|4
|AUXILIAR DE MARKETING
|1
|AUXILIAR DE PINTURA AUTOMOTIVA
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CURTUME)
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (OVOS)
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (UNIFORMES)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO E MECÂNICA (JOVEM APRENDIZ)
|30
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|2
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DOCERIA)
|1
|AUXILIAR DE SUBLIMAÇÃO
|1
|AUXILIAR DE VENDAS
|1
|AUXILIAR GERAL (LOJA AGRO) (CNH AB)
|1
|AZULEJISTA
|2
|CABELEIREIRA(O)
|3
|CHAPISTA (LANCHES)
|1
|COBRADOR EXTERNO (COM MOTO)
|1
|CONTADOR (CONTABILIDADE E DP)
|1
|CONSULTOR COMERCIAL (CURSOS DE GRADUAÇÃO)
|1
|CONSULTOR EXTERNO (CNH AB)
|1
|COPEIRO
|1
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|4
|COZINHEIRA
|1
|DESENHISTA DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS
|1
|DESENHISTA (BONÉS)
|1
|DIARISTA
|1
|ELETRICISTA AUTOMOTIVO
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|2
|ENTREGADOR (COM MOTO)
|2
|EXPEDIDOR DE MERCADORIAS
|2
|FARMACÊUTICO
|1
|FISIOTERAPEUTA
|1
|GARÇOM
|1
|IMPRESSOR SILK
|2
|INSTALADOR DE AR CONDICIONADO (CNH B)
|1
|LAVADOR DE VEÍCULOS
|1
|LAVADOR INDUSTRIAL
|1
|MANICURE
|2
|MECÂNICO AUTOMOTIVO
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS
|3
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH – E)
|1
|MOTORISTA (CAMINHÃO BETONEIRA)
|1
|MOTORISTA (CAMINHÃO 3 / 4) (CNH C)
|1
|MESTRE DE OBRAS
|1
|MEIO OFICIAL DE OBRA
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|7
|OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM
|1
|ORIENTADOR DE ATIVIDADES (GINÁSTICA)
|1
|PASSADEIRA DE ROUPAS
|1
|PADEIRO
|1
|PEDREIRO
|2
|PINTOR AUTOMOTIVO
|1
|PORTEIRO
|2
|PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
|1
|REPOSITOR (LOJA DE CONVENIÊNCIA)
|1
|REPOSITOR EM MERCADO
|5
|REPOSITOR DE MERCEARIA
|3
|SECRETÁRIA / RECEPCIONISTA
|1
|SERRALHEIRO
|2
|SERVENTE DE PEDREIRO
|3
|SERVIÇOS GERAIS
|3
|TAPECEIRO
|3
|TÉCNICO EM QUÍMICA
|1
|TÉCNICO MONTADOR DE MÁQUINAS
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|VENDEDOR AMBULANTE
|3
|VENDEDOR(A) (AUTOMÓVEIS)
|1
|VENDEDOR(A) (LOJA DE CALÇADOS)
|2
|VENDEDOR(A) (COSMÉTICOS)
|4
|VENDEDOR(A) (ELETRODOMÉSTICOS)
|2
|VENDEDORA (LOJA DE CONFECÇÕES)
|12
|VENDEDORA (ÓTICA)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AUTO CENTER)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE VARIEDADES)
|2
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A)
|4
|VENDEDOR PRACISTA
|1
|ZELADORA
|3
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