Confira as vagas de emprego desta quinta-feira em Apucarana - TNOnline

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    Confira as vagas de emprego desta quinta-feira em Apucarana

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    A Agência do Trabalhador de Apucarana está atendendo inicialmente apenas por telefone e agendando o atendimento presencial quando necessário através do telefone: (43) 3423-1376.

    Nesta quinta-feira (6) são ofertadas 183 vagas. Confira a lista:

    AÇOUGUEIRO 2

    AJUSTADOR MECÂNICO 1

    ANALISTA DE MARKETING E PROPAGANDA 1

    ANALISTA DE PCP 2

    ANALISTA DE SOFTWARE 1

    ARTE-FINALISTA 1

    ASSISTENTE CONTÁBIL 1

    AUXILIAR DE ACABAMENTO 2

    AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1

    AUXILIAR ADMINISTRATIVO (VAGA P/ PCD) 2

    AUXILIAR DE COSTURA 3

    AUXILIAR DE COSTURA (TIRAR LINHA) 2

    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO) 2

    AUXILIAR DE IMPRESSÃO 2

    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CALÇADOS) 4

    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS) 1

    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (CNH AB) 2

    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE DE GRÃOS)2

    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TORNO E PRENSA) 1

    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM) 1

    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VAGA P/ PCD) 2

    AUXILIAR DE RH 2

    AUXILIAR GERAL (LANCHONETE) 1

    BALCONISTA / AUXILIAR DE COZINHA 2

    BALCONISTA DE AÇOUGUE 2

    CALHEIRO 1

    CASEIRO (SERVIÇOS GERAIS) 1

    CONFEITEIRO 1

    CORTADOR (BALANCIM) 3

    CORTADOR (MOTOSSERRA) 1

    COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 19

    CUIDADOR DE ANIMAIS 1

    DESIGNER DE INTERIORES (ESTÁGIO) 1

    DESOSSADOR DE COXA DE FRANGO 23

    DIARISTA 6

    ELETRICISTA AUTOMOTIVO 2

    ELETRICISTA INDUSTRIAL 1

    EMPREGADA DOMÉSTICA (MEIO PERÍODO) 1

    ENCARREGADA DE COSTURA 2

    ENCARREGADO(A) DE PRODUÇÃO 1

    ENCARREGADO DE SETOR (MERCADO) 1

    ENSACADOR 1

    ESTILISTA 1

    EXPEDIDOR DE MERCADORIAS 1

    EXPEDIDORA DE MERCADORIAS (E-COMMERCE) 1

    FARMACÊUTICO(A) 2

    FATURISTA 1

    FISCAL DE CAIXA 1

    FISCAL DE LOJA 2

    GERENTE DE PRODUÇÃO 1

    GERENTE DE SUPERMERCADO 1

    GESSEIRO FUNDIDOR 1

    GRAVADOR DE SERIGRAFIA 1

    IMPRESSOR SERIGRAFIA 2

    INSTALADOR DE AR-CONDICIONADO 1

    LOMBADOR 1

    MECÂNICO INDUSTRIAL 1

    MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA 2

    MONTADOR DE VIDROS 1

    MOTORISTA CARRETEIRO (CNH - E) 5

    OFICIAL DE PEDREIRO 1

    OPERADOR DE BORDADO 11

    OPERADOR DE CALDEIRA 1

    OPERADOR DE INJETORA 1

    PADEIRO(A) 1

    REPOSITOR DE MERCADORIAS (MERCADO) 1

    REPOSITOR DE FRUTAS / VERDURAS 1

    REPOSITORA DE MERCADORIAS 1

    SECRETÁRIA (P/ CONSULTÓRIO DENTISTA) 1

    SERRALHEIRO 2

    SERVENTE DE PEDREIRO 1

    SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) 1

    SERVIÇOS GERAIS (PRODUÇÃO DE COURO) 4

    SOLDADOR 3

    TAPECEIRO 1

    TECELÃO 2

    TÉCNICO DE INSTALAÇÕES (CNH AB) 1

    TÉCNICO EM LOGÍSTICA 1

    TÉCNICO MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 1

    TELEMARKETING (VENDAS) 3

    TOSADOR (PET SHOP) 1

    VENDEDOR(A) (COLCHÕES) 1

    VENDEDORA INTERNA 2

    VENDEDOR(A) (EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR) 4

    ZELADORA1

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