Confira as temperaturas desta quinta-feira (6)

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) comunica que não haverá mudanças no clima nesta quinta-feira (6) em relação ao dia anterior.

No Paraná, segue com tempo estável, sem mudanças. Contudo, ainda é esperado alguma formação de nevoeiros entre o sul e parte do leste, especialmente. A tarde com sol, as temperaturas em média se elevam um pouco mais, o período fica um pouco mais aquecido no estado, o que favorece a elevação das temperaturas.

Em Apucarana, o período da manhã estará com a mínima de 13ºC, que é a menor previsão para o dia. Como de costume na Cidade Alta nesta semana, à tarde o clima estará agradável e com sol predominante nessa parte do dia, voltando a esfriar somente à noite. Sem previsão de chuva para a quinta-feira.

Nas demais regiões do norte do Paraná, o clima é semelhante ao de Apucarana.

