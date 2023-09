Confira as temperaturas desta quinta-feira (28) em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Para quinta-feira, a instabilidade diminui em relação ao dia anterior, mas ainda há previsão de chuvas em alguns setores. Eventos são mais isolados, acompanhados por poucos raios. Temperaturas amenas entre a madrugada e o amanhecer entre o sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC. À tarde fica mais quente no noroeste e no norte, com valores perto dos 30°C.

Em Apucarana, depois de dias intensos de calor, as temperaturas apresentam-se mais baixas, a mínima é de 19°C e a máxima chegará aos 28°C.

De acordo com informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a Cidade Alta não tem previsão de chuva para a quinta-feira, 28 de setembro. Mas, mesmo assim, devemos continuar a manter nosso corpo hidratado e usar protetor solar diariamente.

