Confira a programação natalina de Apucarana

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana prepara uma grande recepção para o Papai Noel. A chegada do Bom Velhinho acontecerá neste sábado (11), às 20h30, na Praça Rui Barbosa. guardado com expectativa, especialmente pelas crianças, o tradicional evento de boas-vindas ao guardião do espírito natalino deve atrair milhares de famílias de Apucarana e região. “Agora, com grande parte da população vacinada, temos um cenário mais favorável para celebrarmos coletivamente, com Fé e Esperança, esta festa cristã que marca o nascimento do Menino Jesus. Está tudo sendo finalizado com muito carinho para recebermos o bom velhinho”, assinala o prefeito Júnior da Femac, relevando que a recepção vai contar também com a participação da Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva, que irá presentear Noel e convidados com um clássico concerto natalino.

Além dos aspectos religioso e lúdico, a agenda natalina também é um período bastante aguardado pelo comércio, a partir da tradição das pessoas se confraternizarem com troca de presentes. “Temos em Apucarana preço, variedade e qualidade de produtos, que não deixam nada a desejar para outros centros econômicos, por isso peço aos apucaranenses que prestigiem e dêem preferência ao nosso comércio. Com o dinheiro girando em nossa economia, temos garantia de emprego, renda”, assinalou Júnior da Femac.

Embora a curva de casos da Covid-19 esteja em declínio e o evento aconteça em ambiente aberto, o uso de máscara de proteção será item obrigatório a todos presentes à recepção do Papai Noel. “Conto com a presença de todos neste sábado. Juntos vamos dar as boas-vindas ao Bom Velhinho e movimentar a nossa Apucarana”, convida o prefeito Júnior da Femac.

Decoração natalina – Com relação à decoração da área central de Apucarana, para o natal e o ano novo, o prefeito Junior da Femac lembra que em 2019 a cidade recebeu uma bela ornamentação, e o mesmo se repetiu em 2020. “Sabemos como este cenário é importante para o espírito natalino e também para o comércio em geral”, avalia ele.

No entanto, conforme frisa o prefeito, neste ano de 2021 a empresa vencedora do processo de licitação da iluminação especial para o natal atrasou por algumas semanas a instalação das peças. “O transtorno gerado por essa situação será tratado no âmbito jurídico e administrativo no momento adequado”, anuncia Junior da Femac, acrescentando que foi o primeiro a cobrar insistentemente a empresa responsável pela instalação da iluminação especial do natal em Apucarana. As principais peças decorativas já estão sendo instaladas no entorno da Praça Rui Barbosa.

Programação – Elaborada pela Secretaria da Promoção Artística, Cultura e Turística (Promatur), a programação cultural tem início nesta quinta-feira (09/12), às 20 horas, no Espaço das Feiras, com show musical de “Rauzito Cover”, e segue até o dia 22 com apresentações gratuitas de música, dança, balé e teatro. “Teremos apresentações diárias em locais como o platô da Praça Rui Barbosa e o Espaço das Feiras”, informa professora Maria Agar Borba, secretária da Promatur. A programação completa pode ser consultada no site da prefeitura – www.apucarana.pr.gov.b

Responsável pela agenda, o superintendente Mário Felippe Rodrigues conta que a programação traz atrações para todas as idades. “O Natal de Fé e Esperança foi pensado com muito carinho para atender as crianças, jovens, adultos e aos idosos. Firmamos parceria com artistas e grupos artísticos de Apucarana e outras cidades da região, como Londrina, Rolândia e Jandaia do Sul, que vão abrilhantar as noites apucaranenses até as vésperas do Natal”, diz Rodrigues. Também vão estar envolvidos nas apresentações alunos da rede municipal de ensino e da Escola Municipal de Arte

((((((((((((Programação))))))))))))))))))))))))

Natal de Fé e Esperança em Apucarana

09/12 – Espaço das Feiras

20 horas – Rauzito Cover

– 10/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Musical Hope-Esperanza (Autarquia Municipal de Educação – AME)

20 horas – Tango – Escola Municipal de Dança

20h30 – Balé – Escola de Dança Brisé Volé

21 horas – Danças e musicais (Autarquia Municipal de Educação – AME)

– 11/12 – Praça Rui Barbosa

20h30 – Chegada do Papai Noel com entrega das chaves da cidade

– 12/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20h30 – Apresentações instrumentais – Grupo Lilases

21h15 – Salsa – Escola Municipal de Dança

21h40 – Dança Italiana – Escola Municipal de Dança

– 13/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Balé – Ballet Pavlova

20 horas – Canto – Acceel – Coro Clebrare

– 14/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Canto, danças e teatro – Coral da Unidade Social

21 horas – Apresentação instrumental – Renato Sax

– 15/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20 horas – Canto – (Autarquia Municipal de Educação – AME)

– 16/12 – Espaço das Feiras

19 horas – Show musical – Geanzera e Bel Acústico

– 17/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Danças populares – Escola Municipal de Dança

20 horas – Show musical sertanejo raiz – Robison Canuto

– 18/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20 horas – Batucada brasileira – Escola Municipal de Dança

20h30 – Apresentações musicais – Bonde do Buzão

– 19/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20h30 – Danças – Escola Municipal de Dança

21 horas – Cantata de Natal – Coral Nossa Senhora Aparecida

– 20/12 – Platô Praça Rui Barbosa

20 horas – Danças, balé e artes marciais – Academia Life Team

– 21/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Canto – Coral Assembleia de Deus

20h30 – Apresentações circenses – Circo Hares

– 22/12 – Platô Praça Rui Barbosa

19h30 – Canto – Grupo Afro Apucarana

20 horas – Canto – Companhia Folia de Reis

– 22/12 – Platô Praça Rui Barbosa

21 horas – Apresentações musicais – Coral São José