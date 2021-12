Da Redação

Confira a programação do cinema do Shopping CentroNorte

O cinema do Shopping CentroNorte, de Apucarana, divulgou nesta sexta-feira (5), a programação de 23 a 29 de dezembro, com exceção do dia 25, que o local não irá funcionar.

continua após publicidade .

Confira:

Homem-Aranha: Sem volta para casa tem sessões diárias em 3D às 16 horas, às 19 horas e 22 horas. Não terão as sessões das 19 e 22 horas, no dia 24 de dezembro. Já em 2D, o filme é exibido todos os dias às 17h30 e 20h30 (exceto dia 24/12).

continua após publicidade .

Encanto, da Disney, é exibido diariamente às 15 horas.