Confira a programação completa da Festa de Santo Expedito

A confraternização contará com várias atrações

Nos dias 15 e 16 de abril, acontece a tradicional Festa de Santo Expedito, no estacionamento do da igreja em construção do Parque Ecológico Santo Expedito, em Apucarana, no norte do Paraná. A programação irá contar com barracas de alimentação, shows, brinquedos, além de atrações para toda a família. A organização espera cerca de 5 mil pessoas durante os dois dias de festa.

"Estamos nos preparativos para essa festa tão esperada pela comunidade. A programação começa às 15 horas, com recepção, barracas de alimentação, brinquedos e show com a dupla Álvaro e Danilo, que fará um show de músicas religiosas", explica o pároco Domingos Sávio, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

O padre comenta também sobre a programação de domingo. "No dia 16 de abril, as comemorações começam às 8h30, com missa seguida de show de prêmios e na hora do almoço, macarrão no tacho. No período da tarde, às 15 horas, tem missa e apresentação do músico Robson Canuto. Convidamos toda comunidade para participar deste momento feliz com a gente", complementa.

