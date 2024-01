Confira a previsão do tempo para o primeiro dia do ano em Apucarana

O primeiro dia do ano não deve registrar chuvas em Apucarana, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A segunda-feira (1º), inclusive, amanheceu com poucas nuvens.

Conforme o instituto meteorológico, o dia na Ciadade Alta começou com 18 ºC e deve ter uma máxima de 30 ºC. A partir da tarde, o céu pode ficar nublado, entretanto, a chuva deve chegar apenas na terça-feira (2).

O Simepar aponta que, no leste do Estado e região de Curitiba, o tempo é estável, com algumas nuvens de característica mais baixa, porém, sem chuvas significativas.

No interior do Paraná também há alguma nebulosidade no céu, com temperaturas mais agradáveis, embora um pouco mais aquecido o tempo na faixa oeste e norte.

