Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Apucarana

As temperaturas se mantém firmes no final de semana

No sábado o tempo continua estável em todo o Paraná. Um pouco mais de nuvens entre a Serra do Mar e o Litoral, mas até mesmo na região das praias a tendência é de predomínio de sol. Amanhecer de temperatura amena e nevoeiros entre a RMC, os Campos Gerais e o Centro-Sul. Temperaturas mais elevadas, superiores aos 30°C entre as faixas norte e oeste do Estado.

Pelo menos até domingo não há previsão de chuvas sobre o Paraná. Nevoeiros ainda devem se formar entre a madrugada e o amanhecer em vários setores (centro-sul, Campos Gerais e leste paranaense). Durante as tardes faz calor, especialmente no interior do estado.

Na Cidade Alta, a previsão do tempo se mantém como o restante da semana, sendo no sábado a mínima de 15ºC e máxima de 27ºC. Será um dia de sol com algumas nuvens e tempo estável.

No domingo teremos os mesmos graus de mínima e 29ºC de máxima. O primeiro domingo do mês será de sol e agradável. A noite se mantém com tempo aberto e limpo. Não há previsões de chuva para o final de semana.

