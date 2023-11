Confira a previsão do tempo para o feriado em Apucarana

Na quarta-feira, dia 15 de novembro, as condições do tempo seguem muito parecidas com o dia anterior. Com temperaturas altas, os índices de instabilidades seguem elevados em todas as regiões paranaenses. Assim, as condições são novamente para pancadas de chuvas acompanhadas de raios e não se descarta a ocorrências de rajadas de ventos fortes.

Em Apucarana, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a temperatura mínima prevista para o dia é de 21°C e a máxima poderá chegar aos 31°C. O site aponta que não há previsão de chuva.

No entanto, o site ClimaTempo afirma que que há possibilidade de chuva para o feriado sim! E o percentual de chance de ocorrência de chuva será de 90%. Sendo 10mm a quantidade distribuída para a quarta-feira.

