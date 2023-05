Confira a previsão do tempo para este sábado em Apucarana e região

Da Redação

O tempo fica estável

De acordo com o Simepar, o amanhecer é de tempo estável em todas as regiões paranaenses. Entre as regiões oeste e sudoeste, o dia está começando frio, com os termômetros registrando temperaturas em torno dos 5 ºC.

Neste sábado, há um favorecimento para formação de nebulosidade entre o centro e o leste paranaense, principalmente entre a RMC e o litoral, com possibilidade de algumas garoas bastante ocasionais. Nos demais setores, o tempo fica estável. Ainda segue frio no amanhecer sobre o estado e à tarde fica um pouco mais quente entre o noroeste e o norte do Paraná.

Em Apucarana e Arapongas, mínima de 11°C e máxima de 21°C neste sábado.

Domingo

A massa de ar estável segue predominado sobre o Paraná no domingo, inibido a ocorrência de chuvas. O sol deve predominar em grande parte do estado, mas no leste paranaense ainda pode ocorrer alguma variação de nebulosidade (aumentam as chances para formação de nevoeiros). Ainda faz frio no amanhecer e de tarde esquenta mais entre o oeste e o norte do Paraná.

