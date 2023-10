Confira a previsão do tempo para este sábado (14) em Apucarana

A partir de sábado, 14 de outubro, a instabilidade diminui sobre o estado do Paraná, apenas no leste e nos Campos Gerais, o final de semana fica com presença de nuvens e alguns chuviscos isolados devido à circulação dos ventos vindos do oceano. No interior paranaense o predomínio é de sol.

Em Apucarana, cidade localizada ao Norte do Paraná, de acordo com o Simepar, a máxima poderá chegar aos 27°C e a mínima em 16°C. Sendo o pico de calor máximo às 16h00 deste sábado.

Já o site de previsão meteorológica Clima Tempo, mantém a previsão máxima igualmente a do Simepar (27°C), mas aponta que a mínima será de apenas 13°C.

Ambos os sites não apresentam previsão de chuva para este dia, portanto, o sábado, 14 de outubro será de tempo estável e agradável.

