Da Redação

Confira a previsão do tempo para este sábado (14)

Apucarana registrou 13º C, ao amanhecer neste sábado (14), e a máxima deve chegar aos 26º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo segue instável no Paraná.

continua após publicidade .

Configuração dos ventos em diferentes níveis da atmosfera continua favorecendo o desenvolvimento de áreas de instabilidade sobre o Estado, ou seja, chuvas ocorrem em diversos setores.

As precipitações não devem ser tão significativas em comparação aos últimos dias, mas ainda ocorrem a qualquer hora do dia (especialmente no sudoeste, centro-sul, Campos Gerais, RMC e litoral). No noroeste e no norte pioneiro tempo estável, com temperaturas mais elevadas à tarde.