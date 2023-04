Confira a previsão do tempo para este domingo, em Apucarana

Da Redação

Previsão de céu claro na região

De acordo com o Simepar, o domingo será com chuvas em boa parte do Paraná em função do deslocamento de mais um sistema frontal sobre o Sul do Brasil. No interior paranaense, o risco de tempestades é elevado, principalmente entre as regiões noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul. Entre a RMC e as praias também esquenta um pouco mais em relação ao sábado.

Em Apucarana, céu claro, com temperatura mínima de 17°C e máxima de 27°C.

Em Arapongas, céu entre nuvens, com mínima de 18°C e máxima de 28°C.

Na segunda-feira, o ambiente atmosférico continua muito instável no estado, pois o deslocamento da frente fria ainda segue influenciado as condições do tempo. Pancadas de chuva são previstas ao longo do dia, com destaque para os acumulados de chuva que devem ser expressivos em várias regiões. Risco de tempestades também é elevado.

