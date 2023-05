Confira a previsão do tempo para este domingo (07), em Apucarana

Da Redação

Esquenta mais ao norte do Paraná

De acordo com o Simepar, chuvas são previstas a partir da tarde entre o noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense. Não se descarta a possibilidade de alguns temporais localizados nesses setores. Nas demais regiões, são baixas as chances para ocorrência de chuvas. Temperaturas também ficam elevadas em boa parte do estado durante a tarde.

Em Apucarana e Arapongas, sol entre nuvens. Mínima de 18°C e máxima de 27°C.

Tempo na segunda-feira

Ainda de acordo com o Simepar, na segunda-feira, 08, a instabilidade aumenta sobre o Paraná, devido ao avanço do sistema frontal sobre o estado. Chuvas devem ocorrer por diversos momentos sobre as regiões paranaenses, com risco que se mantém para alguns temporais. Esquenta mais ao norte do Paraná.

