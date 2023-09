Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (15) na Cidade Alta

Nesta sexta-feira, o tempo volta a ficar estável no Paraná. Uma massa de ar mais seco e frio avança até a região do estado. Com isto, espera-se declínio de temperaturas, presença de sol, mas frio, especialmente no amanhecer e noite.

continua após publicidade

Em Apucarana, cidade ao Norte do Paraná, surpreendentemente não há previsão de chuva para a sexta-feira (15). As temperaturas se mantém semelhantes à quinta-feira. Mínima em 10°C e máxima pode chegar a 26°C.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

A Cidade Alta, apresentará, de acordo com o site oficial de previsão climática Clima Tempo, um dia de sol e presença de algumas nuvens no céu durante o decorrer do dia, ou seja, será um dia agradável. No entanto, como as temperaturas aparentemente iniciarão baixas nesta sexta, não esqueça de levar uma blusa por precaução.

Siga o TNOnline no Google News