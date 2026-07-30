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Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (30) em Apucarana

Simepar prevê máxima de 24°C, ventos com rajadas de até 40 km/h e sem chance de chuva na Cidade Alta

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 06:00:05 Editado em 30.07.2026, 06:59:05
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Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (30) em Apucarana
Autor A umidade relativa do ar varia entre 67% e 97% - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A quinta-feira (30) será de tempo mais estável em Apucarana, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Após a instabilidade provocada pela frente fria nos últimos dias, o município não tem previsão de chuva e deve registrar temperaturas amenas, com mínima de 16°C e máxima de 24°C.

A umidade relativa do ar varia entre 67% e 97%. Os ventos predominam de leste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem chegar a 40 km/h ao longo do dia.

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No Paraná, as instabilidades perdem intensidade nesta quinta-feira. O destaque passa a ser a maior cobertura de nuvens no setor leste do estado, condição que favorece a ocorrência de chuva fraca e ocasional, principalmente entre a Serra do Mar e o Litoral.

Já nas regiões Oeste e Noroeste, a umidade remanescente combinada ao aquecimento durante a tarde ainda pode provocar pancadas isoladas e rápidas, mas sem expectativa de volumes significativos de chuva. As temperaturas mais elevadas do estado serão registradas justamente nessas regiões, onde os termômetros devem superar os 24°C.

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Em Apucarana, a expectativa é de um dia com variação de nebulosidade, temperaturas agradáveis e tempo firme, favorecendo as atividades ao ar livre.

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Apucarana clima condições climáticas meteorologia previsão do tempo
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