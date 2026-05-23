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PREVISÃO DO TEMPO

Confira a previsão do tempo para Apucarana neste sábado (23)

Segundo o Simepar, a probabilidade de chuva é de 98%

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 06:00:00 Editado em 22.05.2026, 09:10:38
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Confira a previsão do tempo para Apucarana neste sábado (23)
Autor Em Apucarana, a previsão é de chuva durante o dia todo - Foto: Lis Kato

O sábado (23) será marcado por tempo instável em Apucarana. O amanhecer deve ter forte presença de nebulosidade e chuvas, que podem ocorrer a qualquer momento do dia, mantendo o céu encoberto durante todo o período.

As temperaturas começam em torno dos 13°C nas primeiras horas e apresentam pouca elevação devido à falta de sol, alcançando máxima próxima dos 18°C à tarde. A sensação será de frio, típico de dias chuvosos de outono, o que deve mudar a rotina de quem planejava atividades externas.

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