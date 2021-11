Da Redação

Confira a previsão do tempo para Apucarana neste domingo

Apucarana amanheceu com 19ºC neste domingo (28). Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a máxima pode chegar a 32ºC e a mínima 19ºC. Ainda de acordo com o Simepar, não há de probabilidade de chuva na Cidade Alta.

Conforme o Simepar, o domingo inicia com tempo estável e o sol aparece no interior do Paraná. Um aumento da instabilidade atmosférica ocorre a partir da tarde para a noite na faixa oeste, com possibilidade de chuva em áreas de fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai.

Alguma condição de chuva rápida em áreas bem a leste também é esperado à tarde, mas, principalmente, na região da Serra do Mar. Temperaturas com elevação, sendo que entre os setores leste e sul, a tendência é de uma elevação um pouco mais lenta.